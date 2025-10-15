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Рютте назвал условие, при котором страны НАТО могут сбивать самолёты РФ

15 октября 2025 07:45
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Рютте назвал условие, при котором страны НАТО могут сбивать самолёты РФ-0

Генсек НАТО Марк Рютте выразил мнение касательно необходимости сбивать российские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве Альянса, пишет РИА Новости.

Рютте выразил несогласие с предложениями сбивать самолеты России при намеренном или непреднамеренном их входе в воздушное пространство Североатлантического альянса. Первое, что требуется сделать в такой ситуации, считает политик, «убедиться, представляет ли он реальную угрозу». Если угрозы нет, следует осуществлять вывод российских самолетов за пределы НАТО.

В сентябре текущего года со стороны Таллина последовали бездоказательные обвинения в отношении Москвы о якобы случае нарушения воздушного пространства страны.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Марк Рютте

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