Рютте назвал условие, при котором страны НАТО могут сбивать самолёты РФ

Генсек НАТО Марк Рютте выразил мнение касательно необходимости сбивать российские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве Альянса, пишет РИА Новости.

Рютте выразил несогласие с предложениями сбивать самолеты России при намеренном или непреднамеренном их входе в воздушное пространство Североатлантического альянса. Первое, что требуется сделать в такой ситуации, считает политик, «убедиться, представляет ли он реальную угрозу». Если угрозы нет, следует осуществлять вывод российских самолетов за пределы НАТО.

В сентябре текущего года со стороны Таллина последовали бездоказательные обвинения в отношении Москвы о якобы случае нарушения воздушного пространства страны.

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