Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по теме развития американо-белорусских отношений и их перспектив. Ведь, как верно подметил глава государства, с возвращением Трампа на президентскую должность, поменялась и роль США в политическом мировом сообществе, потому в контексте возобновления диалога Беларуси с Соединенными Штатами была так же глубоко обсуждаема и обостренная степень локальных конфликтов: Палестина с Израилем, Украина – Россия, и каким образом можно объединить усилия с Трампом, дабы международная обстановка стала спокойнее.
«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», – подчеркнул Президент. Аналогичным образом Александр Лукашенко готов поддержать инициативу американского лидера направить и Ближневосточный конфликт к примирению. В обоих случаях ситуация сложная, закрепленная списком нюансов и временем. Однако едва ли можно поспорить с тем, что мирные отношения лучше, чем война. Ведь обычно воюют зачинщики, а страдает народ. Александр Лукашенко против такой философии, и несмотря на то, что мотивы предотвращения войн могут не совпадать полностью с мотивацией Белого дома, однако цель примирения конфликтующих общая.
Алена Дзиодзина:
По сути не так уж важно, почему и зачем кто-то способствует остановке военных действий, если мирный импульс сработает и череда преждевременной гибели остановится. В этом смысле народу без разницы, из каких соображений кто-либо помогает остановить военный конфликт и уберечь от него жизни близких. Люди, уставшие от войны, скажут спасибо любой фамилии, не углубляясь в мотивы. Подобная благодарность в любом случае будет ценнее, чем премия мира ООН, об этом Александр Лукашенко так же подчеркнул во время рабочего совещания во Дворце Независимости.
«Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту», – сказал Президент. Ведь в результате излишней политизации структура ООН растеряла свое назначение. Тут уж говорится: а судьи то кто?
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