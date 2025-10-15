Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Накануне Александр Лукашенко провел совещание по теме развития американо-белорусских отношений и их перспектив. Ведь, как верно подметил глава государства, с возвращением Трампа на президентскую должность, поменялась и роль США в политическом мировом сообществе, потому в контексте возобновления диалога Беларуси с Соединенными Штатами была так же глубоко обсуждаема и обостренная степень локальных конфликтов: Палестина с Израилем, Украина – Россия, и каким образом можно объединить усилия с Трампом, дабы международная обстановка стала спокойнее.

«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», – подчеркнул Президент. Аналогичным образом Александр Лукашенко готов поддержать инициативу американского лидера направить и Ближневосточный конфликт к примирению. В обоих случаях ситуация сложная, закрепленная списком нюансов и временем. Однако едва ли можно поспорить с тем, что мирные отношения лучше, чем война. Ведь обычно воюют зачинщики, а страдает народ. Александр Лукашенко против такой философии, и несмотря на то, что мотивы предотвращения войн могут не совпадать полностью с мотивацией Белого дома, однако цель примирения конфликтующих общая.