На западе Индии автобус загорелся на ходу – погибли не менее 19 человек

19 человек погибли, 16 получили серьезные ранения. На западе Индии загорелся пассажирский автобус. Сейчас медики борются за жизни пострадавших. А для установления некоторых жертв необходимо провести ДНК-тест, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус, перевозивший 57 пассажиров, вспыхнул на ходу. По словам очевидцев, все началось с клубов дыма, которые вырвались из задней части салона. Заметив это, водитель пытался съехать на обочину. Однако спустя несколько минут пламя охватило весь транспорт. Люди оказались в ловушке и не могли сами выбраться. Помощь оказывали не только пожарные и медики, но и прохожие.

Махант Пратап Пури, депутат законодательного собрания Раджастана (Индия):

Там были дети. Насколько я знаю, жена военнослужащего пыталась вытолкнуть ребенка из окна, чтобы спасти его, но, к сожалению, им не удалось выбраться.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Премьер-министр Индии выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате денежных компенсаций пострадавшим.