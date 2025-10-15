В Беларуси изменились правила оценки ущерба при ДТП

В Беларуси с 15 октября поменялись правила оценки ущерба при ДТП. Его будет определять оценщик страховщика или исполнители оценки и учитывать только повреждения от конкретного дорожно-транспортного происшествия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если водителю в аварии поцарапали краску на бампере, а сам бампер до этого имел трещины, то оценщик учтет только повреждение лакокрасочного покрытия. Ясно, что итоговая страховая сумма окажется меньше, чем капитальный ремонт или замена бампера. В общем, схитрить не получится. В сложных случаях проведут автотехническую экспертизу. Расчет ущерба будет включать стоимость ремонта, обесценивание автомобиля и его рыночную стоимость на дату оценки. Все расчеты – в рублях.