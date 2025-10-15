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В Беларуси изменились правила оценки ущерба при ДТП

15 октября 2025 07:23
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В Беларуси с 15 октября поменялись правила оценки ущерба при ДТП. Его будет определять оценщик страховщика или исполнители оценки и учитывать только повреждения от конкретного дорожно-транспортного происшествия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменились правила оценки ущерба при ДТП-2

Если водителю в аварии поцарапали краску на бампере, а сам бампер до этого имел трещины, то оценщик учтет только повреждение лакокрасочного покрытия. Ясно, что итоговая страховая сумма окажется меньше, чем капитальный ремонт или замена бампера. В общем, схитрить не получится. В сложных случаях проведут автотехническую экспертизу. Расчет ущерба будет включать стоимость ремонта, обесценивание автомобиля и его рыночную стоимость на дату оценки. Все расчеты – в рублях.

# ДТП

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