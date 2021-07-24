Сергей Михеев: «Мы Запад видим таким, каким он на самом деле никогда не был. Мы его сами себе придумали»

Сергей Михеев, политолог (Россия):

Мы Запад видим таким, каким он на самом деле никогда не был. Мы его сами себе придумали. Сами себе додумали, к их материальному благосостоянию мы прибавили какое-то благородство, принципы, ценности и все прочее. А этого на самом деле или нет вовсе, или присутствует в такой очень эгоистической форме. Поэтому я лично считаю, что и Россия, и Беларусь, и многие другие страны постсоветского пространства вообще зря со всем этим заигрывали так долго. Мы с этим заигрывали так долго, делали уступки и все надеялись на понимание. Но это вот, знаете, славянская душа такая. Мы все надеемся на понимание, давай ударим по рукам: твое слово, мое слово и так далее. Мы же друг друга понимаем. Мы решили с этими людьми примерно так же себя вести. Это была глупость с самого начала, потому что они, как бы это ни обидно было, все равно нас всех расценивают, как туземцев. А с туземцами как? Если ты не можешь их победить – их надо обмануть. А победить они нас не могут.