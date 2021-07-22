Александр Лукашенко: идёт зачистка НКО, НПО – вы думаете, это просто? А там уже тысячи людей работают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы часто: «Ах, вот за рубежом, вот смотрите, Конституция такая, там что-то». Вот нам надо обязательно в эту «демократию» бежать и обязательно в этом направлении двигаться. Потом проходят годы и мы, побежав за лучшими образцами в мире, которые нам подкидывали частенько, получали то, что получали. Так как правительство и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей не воспримет опять на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать).

И мы получили под 2 000 на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? А сейчас оглянулись: ба, так это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, что это просто? Вот просто зачистка и все? А там же уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми мозгами, промытыми мозгами за чужие деньги. Вот вам пример. Поэтому очень осторожно надо подходить к разного рода новациям.

Конечно, нельзя быть ретроградами и держаться за устаревшее, ибо отстанем вообще. Вот будем в хвосте, особенно мы, там, где нет моря углеводородного сырья, в нашей земле нет золота и бриллиантов. Поэтому мы должны не отставать. Но, слушайте, надо бежать в нужном направлении и всегда просчитывать последствия тех или иных шагов.

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