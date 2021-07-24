Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Новости Беларуси. Авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

О том, как домохозяйку возили по Америке, рассуждают Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Трагедия Югославии, зверски уничтоженной бомбардировками, вновь возникает перед нами. Жалкое подобие человека Тихановская на этой неделе пресмыкалась перед главным палачом сербского народа – Мадлен Олбрайт. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок:

Во время войны югославские партизаны спасли от фашистской расправы маленькую еврейскую девочку Мадлен. Девочка выросла. Стала госсекретарем США. И отплатила.

Отплатила бомбами, которыми в праздник Воскресения Христова забрасывали сербские храмы. А писали на этих бомбах – счастливой Пасхи.

Александр Лукашенко не испугался, несмотря на предупреждения руководителей НАТО о том, что в Белграде ему не будет гарантирована безопасность, он все-таки прилетел в югославскую столицу. Прилетел с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир в Югославии.

Григорий Азаренок:

Президент Лукашенко тогда полетел в Белград. Полетел под угрозой убийства. Но он пытался принести мир в разоренную войной и цветной революцией страну. Но уже ничто не могло остановить безумную жажду крови американских маньяков. И теперь Тихановская пресмыкалась перед старой палачкой. Училась у нее. Выпрашивала то же самое для нас. Геноцид собственного народа. Был еще один политик, который приезжал в Америку.

Господи, благослови Америку. Григорий Азаренок:

В это благословенное время, время дружбы с Америкой, население России убывало со скоростью 1 миллион человек в год, производство упало, как в ноябре 1941 года. В некоторых регионах до четверти детей не умели читать. В стране был разгул инфекционных и венерических заболеваний. Улицы городов напоминали тиры, только вместо жестяных зайцев были люди. Зарплата была чем-то вроде выигрыша в лотерею. Но зато с США были блестящие отношения. И демократия была. Со стрельбой по парламенту. Самая настоящая.