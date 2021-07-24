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Природный синоптик. Эти летние приметы расскажут о погоде на ближайшие дни

24 июля 2021 15:42
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Сухая погода 26 июля сулит хорошую осень, а сильные дожди губительны для урожая, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если 27 июля гром гремит без дождя долгое время – к граду. А размытые, нечеткие края кучевых облаков – признак ухудшения погоды. Ну а если день без дождя и при этом светило яркое солнце, жди теплой благоприятной осени.

Природный синоптик. Эти летние приметы расскажут о погоде на ближайшие дни-1

Как подметили наши предки, сильный треск кузнечиков в поле 28 июля предвещает сухую погоду.

29 июля. Если в вечернее или ночное время на небе мало облаков, а некоторые звуки стали звучать громче, значит на следующий день непременно пойдет дождь. А если после обильных осадков роса долго держится на траве и не высыхает, значит совсем скоро ненастье закончится и наступит долгожданное тепло.

Гроза 30 июля предвещает дождливую и ненастную осень и суровую зиму с частыми метелями. А если день выдался жарким и засушливым, то зимние месяцы будут хоть и малоснежными, но очень холодными.

Природный синоптик. Эти летние приметы расскажут о погоде на ближайшие дни-4

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# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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