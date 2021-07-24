Природный синоптик. Эти летние приметы расскажут о погоде на ближайшие дни

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Сухая погода 26 июля сулит хорошую осень, а сильные дожди губительны для урожая, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если 27 июля гром гремит без дождя долгое время – к граду. А размытые, нечеткие края кучевых облаков – признак ухудшения погоды. Ну а если день без дождя и при этом светило яркое солнце, жди теплой благоприятной осени.