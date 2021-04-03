Евгений Пустовой о фильме «Манкурты» ОНТ: «Заморские спецслужбы сыграли по правилам подопечных Тертеля»

Новости Беларуси. «Манкурты» – фильм, который сделал эту информационную неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обсуждают и цитируют. Вот одно из мнений. Белорусские контрразведчики выставили дураками европейские спецслужбы, вывели на чистую воду тезисы о независимости и стихийности протестов в стране. Вишенкой на торте стал рассказ о том, как европейские дипломаты вывозят в багажниках через границу свою агентурную сеть. А вот те, кто не могут привести аргументы, просто ставят дизлайки. Значит в самое сердце. Наши коллеги сделали всех этих информационных экстремистов. О попадании в «десяточку» в этой информационной бойне – политический стендап Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

И восстанут лжепророки и покажут великие знамения – сказано почти 2 тысячи лет назад, а словно о нашей эпохе – эпохе постправды. Почва информационной мировой диктатуры для фейков словно грязная среда для вирусов. Люди трепещут – вскоре будут вживлять чипы. Успокойтесь, у большинства мозг уже на поводке. Поводке Telegram-каналов и социальных мессенджеров. Нет. Ну тогда неделю побудьте информационно независимыми. Или хотя бы читайте Telegram-канал МВД Беларуси. Там правда о невероятных. Большинство безапелляционно и наивно верят всему, что пишут по ту сторону экрана. Но не государственным СМИ. А вот интересно всем: от бесперебойной работы транспорта до тепла в квартирах вас кто обеспечивает: политические беглецы и клоуны или действующая власть?

Евгений Пустовой:

Я всегда открыто заявлял: Евгений Пустовой – пропагандист, а рубрика «Политика без галстуков и купюр» – за Президента. Это видно даже по заставке. А сегодня я пройдусь по тем, кто был якобы за народ. По тем, с кого сбросил маски Комитет государственной безопасности Беларуси, а Генпрокуратура уточнила их статус – экстремисты.