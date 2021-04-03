Григорий Азарёнок: «Мы построим общество, где врать – нагло, подло, умышленно, беззастенчиво – будет наказуемо»

Новости Беларуси. На неделе к работе приступила Конституционная комиссия. Ее задача – выработать предложения поправок в Основной закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опираться комиссия будет на мнения белорусов. Предложения прозвучали на диалоговых площадках, большая работа проделана и по парламентской линии. Различные предложения от граждан поступают и сейчас.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Арт-коллектив из Нью-Йорка выпустил серию кроссовок под названием Satan Shoes – обувь Сатаны. В их подошвах содержится по капле человеческой крови. Кроссовки созданы на основе Nike Air Max 97 и продавались за 1018 долларов. Всего 666 пар. Распроданы они были в первый же день.

Григорий Азаренок:

Обезумевший мир напялил эту обувь и клоунский колпак и несется в бездну. Ими движет воля к смерти (подробнее в видеоматериале).

Мы не пойдем за ними. Мы построим общество не тьмы, но света, не лжи, но правды, не смерти, но жизни. Нами движет воля к жизни. Мы построим общество, где капиталистический закон «человек человеку волк» – не допустим. Где никто не осмелится ради выгоды продать предприятие, вышвырнув людей на улицу. Ни один жирный персонаж с подтяжками не посмеет заикнуться о нерентабельности людей. Такие тут же станут нерукопожатными.

Алексей Талай: я хочу, чтобы у нас оставался в будущем сильный лидер, который может взять ситуацию в кулак