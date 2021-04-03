Григорий Азарёнок: «Мы построим общество, где врать – нагло, подло, умышленно, беззастенчиво – будет наказуемо»
Новости Беларуси. На неделе к работе приступила Конституционная комиссия. Ее задача – выработать предложения поправок в Основной закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опираться комиссия будет на мнения белорусов. Предложения прозвучали на диалоговых площадках, большая работа проделана и по парламентской линии. Различные предложения от граждан поступают и сейчас.
Подготовка проекта Конституции – тема очередного выпуска «Тайных пружин политики» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Арт-коллектив из Нью-Йорка выпустил серию кроссовок под названием Satan Shoes – обувь Сатаны. В их подошвах содержится по капле человеческой крови. Кроссовки созданы на основе Nike Air Max 97 и продавались за 1018 долларов. Всего 666 пар. Распроданы они были в первый же день.
Григорий Азаренок:
Обезумевший мир напялил эту обувь и клоунский колпак и несется в бездну. Ими движет воля к смерти (подробнее в видеоматериале).
Мы не пойдем за ними. Мы построим общество не тьмы, но света, не лжи, но правды, не смерти, но жизни. Нами движет воля к жизни. Мы построим общество, где капиталистический закон «человек человеку волк» – не допустим. Где никто не осмелится ради выгоды продать предприятие, вышвырнув людей на улицу. Ни один жирный персонаж с подтяжками не посмеет заикнуться о нерентабельности людей. Такие тут же станут нерукопожатными.
Алексей Талай: я хочу, чтобы у нас оставался в будущем сильный лидер, который может взять ситуацию в кулак
Григорий Азаренок:
Мы построим общество, где врать – нагло, подло, умышленно, беззастенчиво – будет наказуемо. Где ни одна тутбайка или инородная воля не посмеет разжигать и натравливать людей друг на друга, клеветать на собственную родину станет недопустимо.
Мы построим общество, где не жалкий индивидуум будет противопоставлять себя всем остальным, навязывая свои маразмы и извращения. Наше здание будет стоять на крепком камне настоящей семьи. Многодетной, сильной и счастливой.
Григорий Азаренок:
Мы построим общество, где мілагучная і цудоўная белорусская мова будет ярко перекликаться с великим и могучим русским языком. Где будет свободно звучать гарна українська пісня, а ей вторить степной напев южных народов. В нашем доме человек любой национальности и веры найдет приют и теплый кусок хлеба.
Мы построим общество, где будет разорвана черная паутина интернета. И дети будут не лайки в Instagram считать, а футбольные голы во дворе. Где модным будет читать Толстого и рассуждать о «Бесах» Достоевского, а не слушать бесов Чалого, Каца и Шрайбмана. И столичное метро станет филиалом Национальной библиотеки.
Григорий Азаренок:
Мы построим общество, где юноши вновь будут стремиться стать космонавтами, военными, милиционерами, спортсменами, а не баристами, геями, либеральными адвокатами, менеджерами и коучерами.
Ни один старик не останется без ухода, ни один ребенок не будет брошен. Бесплатная медицина спасет любого пациента, бесплатное образование воспитает человека-творца, а все грамотные потребители окажутся за кордоном.
Алексей Талай обратился к белорусам: «Осознали, что мы могли потерять. Спасибо вам, низкий поклон»
Григорий Азаренок:
Мы построим великое государство. Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. Этот огонь зажжет в нас волю к жизни.
Такой будет наша страна. Наше общество. Наша Конституция. Бело-красно-белый труп попытался утащить нас в свою могилу, но наш лидер нас защитил. Потому что он дал присягу своей родине. Дал присягу своим сердцем.