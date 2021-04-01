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«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ

01 апреля 2021 16:55
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Новости Беларуси. Все тайное всегда становится явным: как «беглые» и иностранные спецслужбы вели двойную игру. 31 марта в эфире наших коллег, на телеканале ОНТ, вышло двухсерийное масштабное расследование «Манкурты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-1

Комитет госбезопасности вскрыл преступную деятельность агентурной сети, которая работала на территории Беларуси. К примеру, те самые «сливы» разговоров, которые на самом деле были ни чем иным, как инсценировкой.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-4

И на удочку тут же попались экстремистские Telegram-каналы. А вот тем, кто сливал якобы ценную информацию, оказался подполковник комитета Алексей Хралович.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-7

Этот человек вел активные, как ему казалось, переговоры и со Степаном Путило, и с бывшим силовиком Игорем Макаром. В ход шло все оружие: деньги, посты, помощь в выезде за пределы Беларуси. И вот откровение прямо в диалоге: беглые работают с иностранными спецслужбами. Их следы – повсюду. И тут уже, что называется, против фактов не пойдешь.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-10

– Вас привезут в большой город. 
– Я понимаю, что в большой город. Я имею в виду: вы можете хоть как-то какие-то дать гарантии, что это будет абсолютно безопасно для меня и надежно. 
– Конечно. Конечно, я лично даю гарантии. Там это сделают люди те, которые с вами вместе работали раньше. 
– Каким образом, можете подсказать? 
– Да, да. Заберет машина с ФСБ. 
– С ФСБ, я понял.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-13

– Делают, делают документы. Американская спецслужба. 
– Угу, а машина ФСБшная, да? 
– Да, да. Там свои люди работают. 
– Подождите, а как это так возможно, такое интересное смешение? Хм. 
– Как? 
– Да. Две противоборствующие структуры как-то у меня не укладываются в одной голове. 
– Нет, я имею в виду про документы. Документы – это абсолютно к той службе не относится. 
– А.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-16

– Вы здесь попадаете только в Россию, в этот большой город. 
– Угу. 
– Там уже работает Европа. 
– Европа. Мне… 
– То есть служба, которая в Европе… Вы знаете, там. Вы понимаете. 
– Вопрос: а как я дальше из России буду выезжать? 
– Да, тоже решу вопрос с ФСБ.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-19

Позже выяснилось, что судьба Алексея Храловича в Польше никого не интересует, во главе была лишь желаемая информация. А вот после ее получения этот человек им уже не интересен. Примечательно, что Игорь Макар даже ставил условия председателю КГБ Ивану Тертелю, не подозревая, что стал участником большой игры.  

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-22

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-24

Операция иностранных спецслужб во главе с поляками против Беларуси, где из обычных предателей попытались слепить «борцов за демократию». Только вот с ремаркой, что те самые борцы за демократию по итогу никому и не нужны.  

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-27

– Сколько по объему?   
– Ну вот папка… Я сейчас держу, одна папка, вторая, третья, четвертая. Удостоверение сотрудника, права водительские, флешка (написано «секретно»), еще что-то в такой толстой папке в прозрачном файле. На каждом написана структура, о которых вы мне запретили говорить.  

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-30

– Ну, у вас в руках революция. Вы понимаете? 
– Ну вот эта революция меня и пугает. Чтобы ее быстрее забрали у меня. 
– Да. Эту революцию я делал почти два года. Такие вот дела. А потом вы узнаете, кто я такой на самом деле.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-33

Надуманная революция обернулась провалом. Карты раскрыты, а вот в отношении сотрудника КГБ Алексея Храловича возбудили уголовное дело за измену государству. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении Степана Путило и Игоря Макара, они объявлены в розыск. Задержаны еще пять человек, пытавшихся помочь Алексею Храловичу убежать в Польшу. Они водворены в СИЗО КГБ, возбуждены уголовные дела по преступлениям, связанным с изменой государству и незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывных устройств.  

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-36

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Глава государства с самого начала был посвящен во все детали проводимой контрразведывательной операции, принимал личное участие в разработке оперативного замысла. С ним согласовывались основные решения по данным мероприятиям.

Расследование продолжается. По понятным причинам не все в настоящее время можно сообщить, многое осталось за кадром. Но уже в настоящее время очевидно, чтобы все причастные к данной ситуации и к нарушению закона потеряли связь с реальностью. Их настоящая цель – перевернуть страну, использовать людей в своих личных целях. Но они сами выбрали свой путь.  

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-39

Сидоракин В. П., Гаркач Ю. А., Старченко С. Н., Трифонов В. А., Соломеник О. И. Задержаны, водворены в СИЗО КГБ. Возбуждены уголовные дела по преступлениям, связанным с изменой государству, и незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-42

Макар И. П., Путило С. А. Возбуждены уголовные дела за измену государству, объявлены в розыск.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-45

Урад Д. М. Задержан. Водворен в СИЗО КГБ. Возбуждено уголовное дело за измену государству. Санкция – до 20 лет лишения свободы.

«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ-48

Хралович А. Н. Задержан. Водворен в СИЗО КГБ. Возбуждено уголовное дело за измену государству. Санкция – до 20 лет лишения свободы.

# КГБ Беларуси # происшествия # Алексей Хралович # Степан Путило # Игорь Макар # Иван Тертель # Александр Лукашенко # Фотофакт

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