«У вас в руках революция». Скандал, в котором замешаны зарубежные спецслужбы: рассказываем о спецоперации КГБ

Новости Беларуси. Все тайное всегда становится явным: как «беглые» и иностранные спецслужбы вели двойную игру. 31 марта в эфире наших коллег, на телеканале ОНТ, вышло двухсерийное масштабное расследование «Манкурты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госбезопасности вскрыл преступную деятельность агентурной сети, которая работала на территории Беларуси. К примеру, те самые «сливы» разговоров, которые на самом деле были ни чем иным, как инсценировкой.

И на удочку тут же попались экстремистские Telegram-каналы. А вот тем, кто сливал якобы ценную информацию, оказался подполковник комитета Алексей Хралович.

Этот человек вел активные, как ему казалось, переговоры и со Степаном Путило, и с бывшим силовиком Игорем Макаром. В ход шло все оружие: деньги, посты, помощь в выезде за пределы Беларуси. И вот откровение прямо в диалоге: беглые работают с иностранными спецслужбами. Их следы – повсюду. И тут уже, что называется, против фактов не пойдешь.

– Вас привезут в большой город.

– Я понимаю, что в большой город. Я имею в виду: вы можете хоть как-то какие-то дать гарантии, что это будет абсолютно безопасно для меня и надежно.

– Конечно. Конечно, я лично даю гарантии. Там это сделают люди те, которые с вами вместе работали раньше.

– Каким образом, можете подсказать?

– Да, да. Заберет машина с ФСБ.

– С ФСБ, я понял.

– Делают, делают документы. Американская спецслужба.

– Угу, а машина ФСБшная, да?

– Да, да. Там свои люди работают.

– Подождите, а как это так возможно, такое интересное смешение? Хм.

– Как?

– Да. Две противоборствующие структуры как-то у меня не укладываются в одной голове.

– Нет, я имею в виду про документы. Документы – это абсолютно к той службе не относится.

– А.

– Вы здесь попадаете только в Россию, в этот большой город.

– Угу.

– Там уже работает Европа.

– Европа. Мне…

– То есть служба, которая в Европе… Вы знаете, там. Вы понимаете.

– Вопрос: а как я дальше из России буду выезжать?

– Да, тоже решу вопрос с ФСБ.

Позже выяснилось, что судьба Алексея Храловича в Польше никого не интересует, во главе была лишь желаемая информация. А вот после ее получения этот человек им уже не интересен. Примечательно, что Игорь Макар даже ставил условия председателю КГБ Ивану Тертелю, не подозревая, что стал участником большой игры.

Операция иностранных спецслужб во главе с поляками против Беларуси, где из обычных предателей попытались слепить «борцов за демократию». Только вот с ремаркой, что те самые борцы за демократию по итогу никому и не нужны.

– Сколько по объему?

– Ну вот папка… Я сейчас держу, одна папка, вторая, третья, четвертая. Удостоверение сотрудника, права водительские, флешка (написано «секретно»), еще что-то в такой толстой папке в прозрачном файле. На каждом написана структура, о которых вы мне запретили говорить.

– Ну, у вас в руках революция. Вы понимаете?

– Ну вот эта революция меня и пугает. Чтобы ее быстрее забрали у меня.

– Да. Эту революцию я делал почти два года. Такие вот дела. А потом вы узнаете, кто я такой на самом деле.

Надуманная революция обернулась провалом. Карты раскрыты, а вот в отношении сотрудника КГБ Алексея Храловича возбудили уголовное дело за измену государству. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении Степана Путило и Игоря Макара, они объявлены в розыск. Задержаны еще пять человек, пытавшихся помочь Алексею Храловичу убежать в Польшу. Они водворены в СИЗО КГБ, возбуждены уголовные дела по преступлениям, связанным с изменой государству и незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Глава государства с самого начала был посвящен во все детали проводимой контрразведывательной операции, принимал личное участие в разработке оперативного замысла. С ним согласовывались основные решения по данным мероприятиям. Расследование продолжается. По понятным причинам не все в настоящее время можно сообщить, многое осталось за кадром. Но уже в настоящее время очевидно, чтобы все причастные к данной ситуации и к нарушению закона потеряли связь с реальностью. Их настоящая цель – перевернуть страну, использовать людей в своих личных целях. Но они сами выбрали свой путь.

Сидоракин В. П., Гаркач Ю. А., Старченко С. Н., Трифонов В. А., Соломеник О. И. Задержаны, водворены в СИЗО КГБ. Возбуждены уголовные дела по преступлениям, связанным с изменой государству, и незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Макар И. П., Путило С. А. Возбуждены уголовные дела за измену государству, объявлены в розыск.

Урад Д. М. Задержан. Водворен в СИЗО КГБ. Возбуждено уголовное дело за измену государству. Санкция – до 20 лет лишения свободы.