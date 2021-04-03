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Алексей Талай обратился к белорусам: «Осознали, что мы могли потерять. Спасибо вам, низкий поклон»

03 апреля 2021 16:36
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Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» на СТВ многократный рекордсмен мира и Европы, паралимпийский чемпион, общественный деятель Алексей Талай.

Алексей Талай: я хочу, чтобы у нас оставался в будущем сильный лидер, который может взять ситуацию в кулак

Алексей Талай обратился к белорусам: «Осознали, что мы могли потерять. Спасибо вам, низкий поклон»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Алексей, может, есть какое-то пожелание для наших зрителей или послание? Может, вам есть что сказать?

Алексей Талай обратился к белорусам: «Осознали, что мы могли потерять. Спасибо вам, низкий поклон»-4

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Дорогие друзья, спасибо вам большое за поддержку, спасибо за все, что вы делаете позитивного, доброго, светлого, с любовью в сердце. Продолжайте это делать. Все еще не решено. От патриотов, от людей, которые действительно не абыякавы да жыцця, многое зависит. Распространяйте добрую, позитивную информацию. Те материалы, над которыми работает Григорий Азаренок, его Telegram-канал, делитесь этой информацией. Я знаю, что очень многие уже пробудились благодаря этой информации. Сегодня они стали в наши ряды, получив эту прививку от лжи, фальши, сегодня самые сильные патриоты Беларуси. Осознали, что мы могли потерять. Спасибо вам, низкий поклон.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Талай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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