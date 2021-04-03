Алексей Талай: я хочу, чтобы у нас оставался в будущем сильный лидер, который может взять ситуацию в кулак

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» на СТВ многократный рекордсмен мира и Европы, паралимпийский чемпион, общественный деятель Алексей Талай. Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте начнем с актуального. 2 апреля был праздник – День единения народов России и Беларуси. Что для вас этот праздник значит? О России: мы знаем, что за нами моцная держава. Мы осознали, что нас в обиду не дадут

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Это сплошной позитив, радость, гордость, поддержка, оказанная нам – вы знаете, последние события – настолько была важна. И трепетало сердце, когда мы знаем, что за нами моцная держава, которая сегодня набирает обороты и становится центром силы, центром притяжения для многих-многих стран. Со всего мира сегодня на Российскую Федерацию обращают внимание и в экономическом плане, и в политическом. Зная, что в Смоленской губернии находятся росгвардейцы, мы однозначно осознали: нас в обиду не дадут. Наши силовики – профессионалы, подготовленные люди, но я сам брат, и у меня есть брат, я знаю, насколько ты совершенно по-другому себя чувствуешь, когда он есть где-то рядом в этой жизни. Григорий Азаренок:

Общественные деятели, публичные люди часто зависят от так называемого общественного мнения, которое создается в интернете. И многие поддались и предали свою страну, и даже умудрились ей напакостить, учитывая чемпионат мира и так далее. Почему вы не пошли на поводу этого интернетного общественного мнения, а других принципов придерживаетесь? Здесь хотели смести все под корень, забрать под себя, чтобы мы, белорусы, исчезли в будущем с планеты Алексей Талай:

Я очень уважаю людей, я ценю людей, я благодарный человек тем, кто действительно искренне относился ко мне. Либо как глава государства – он искренне пахал все это время на интересы нашей Радзімы, Республики Беларусь. Я просто не мог поступить по-другому, потому что я глубоко верующий человек, во-первых. Я понимал, что если здесь где-то произойдет какой-то элемент предательства, то меня Господь Бог покарает. Я шел осознанно. Алексей Талай обратился к белорусам: «Осознали, что мы могли потерять. Спасибо вам, низкий поклон»

Здесь хотели смести это все под корень, где-то забрать под себя, чтобы мы, белорусы, исчезли в будущем с планеты Земля и не существовали. Мы все встали, все патриоты, как и ты, и другие люди, встрепенулись, понимая, как наши деды и прадеды когда-то в 1941-1945 годах поднимались и шли. Как дедушка говорил: «Внучек, я понимал, что могу погибнуть в следующем бою». И я не знал, что со мной может случиться завтра – безногого, безрукого кто-то догонит, тот, который прокачался этой идеологией человеконенавистнической, которая сегодня опять, вновь с Запада сюда дует сильными ветрами. Я понимал, что кто-то, какой-то фанатичный человек, может что-то со мной сделать, когда я шел с детками играть. Молясь Господу, я просил защиты и знал, что все будет хорошо, все по воле Божьей. Григорий Азаренок:

Тем более для верующих людей очевидно: в этом змагарстве, как мы называем, – бесовские элементы очень и очень серьезны. На этой неделе прошло заседание Конституционной комиссии. Поделитесь впечатлением – какая там атмосфера, что обсуждали? Мы устояли, слава богу, но и в будущее нам уже надо посмотреть Алексей Талай:

Чувствовался накал, чувствовалось, что все люди заряжены на работу. Мы были подготовлены – пришли к этому дню уже с багажом знаний и пониманием, чего желают люди. Мы уже получаем большие потоки информации – письма, сообщения. Мы изучаем информацию, которая была собрана еще до ВНС и на других площадках.

Сейчас мы устояли, слава богу, но и в будущее нам уже посмотреть. Посмотреть технологии, которые сегодня применяются, информационные, сеть интернет с безбрежным ресурсом по влиянию на умы и сердца. Поэтому ведется большая работа, поставлена задача всему штабу Алексея Талая, мы прорабатываем эти вопросы. Григорий Азаренок:

Я журналист, и меня больше интересуют общественные вещи. Много внимания уделяется политическим, юридическим моментам, а для меня важно, чтобы были услышаны пожелания Белорусской православной церкви, которые касаются семьи и детей, информационный суверенитет, государственные устои, которые мы должны сохранить, закрепить в экономике основательно, что природные ресурсы по-прежнему принадлежат народу. «Беларусь – ковчег адекватности, каких-то ценностей, божественных понятий и нормального образа жизни» Алексей Талай:

Абсолютно. Были зачитаны предложения от Владыки. Что касается семьи, брака – конкретно прописать в Конституции, что семьей и браком на территории Республики Беларусь должен считаться союз мужчины и женщины по праву рождения, чтобы все моменты, когда люди имеют возможность поменять пол и так далее, чтобы здесь этой лазейки не существовало. Волосы дыбом встают, когда эти дегенеративные движения уже где-то находят место быть, в каких-то «демократически» развитых странах. Григорий Азарёнок: «Мы построим общество, где врать – нагло, подло, умышленно, беззастенчиво – будет наказуемо»

Конечно, жалко детей, там находящихся, но мы в полной мере можем вводить термин: Республика Беларусь – ковчег адекватности, каких-то ценностей, божественных понятий и нормального образа жизни. Это будет привлекать сюда очень много людей, семей со всего мира. Это уже сегодня происходит. Из Соединенных Штатов Америки сегодня обращаются. Самый пристальный взгляд на Беларусь, на Россию. Из Европейского союза уже возвращаются люди, которые познали вкус этой, извините, в плохом смысле слова толерантности, когда все размазывают, когда пытаются всех нас, людей, божественное существо слепить в какую-то массу безличностную, бездушевную, бездуховную, всех слепить. Это недопустимо. Мы должны урегулировать интернет, сделать его двухкомпонентным: вот молодежь, дети, а вот все остальные Мы говорили и о защите данных, личных данных людей. Например, что вся информация должна храниться на территории республики. Вот эти database, все огромные флешки, все должно быть даже территориально здесь. Мы должны (может быть, мы в этом плане будем новаторами) урегулировать интернет, сделать его двухкомпонентным: вот молодежь, дети, а вот все остальные, которые могут сталкиваться с чем угодно: и с грязью, и с какими-то фальсификациями. Мы видим, чем он сегодня наполнен. Но дети, изначально имея вот этот коммуникатор-интернет, в любую секунду имеют возможность выйти в интернет. Там по закону (и в Конституции) он должен быть ограничен. Наш ребенок не должен, выйдя на улицу, увидеть всю эту грязь и ересь. Все, 18+ – дальше что хочешь, то и смотри. Что такое идеология? Предлагается конкретно прописать, чтобы не было переписи нашей истории

Очень много вопросов, в том числе по конкретизации: что такое идеология? Идеология Республики Беларусь. Предлагается конкретно прописать. Это патриотизм, это защита отцовства, материнства и детства, это защита наших культурных, исторических ценностей. Чтобы не было возможности каких-то инсинуаций и переписи истории нашей героической, наших дедов и прадедов. Чтобы никто не имел возможности даже маленькое словечко сказать в сторону подвига нашего народа и тех миллионов. Григорий Азаренок:

Не то что на площадь Победы принести бчб-флаг и сесть своей пятой точкой. О площади Победы в Минске: это сакральное место. Предлагаю здесь сделать какую-то акцию патриотов Алексей Талай:

Так точно. Когда это происходило, вы знаете, казалось, что конец света наступил. Это сакральное место, где реет флаг Советского Союза красный, памятник Великой Отечественной войне, там эта символика. Мы ехали, думали: все, нас уничтожили. Поэтому я вообще предлагаю на том месте сделать какую-то акцию, сделать акцию патриотов.

Григорий Азаренок:

Попросить у этого места прощения. Алексей Талай:

Попросить прощения и вывесить там самые огромные полотнища знамени Победы, тем самым смыть этот позор или попытку осквернить памятник наших предков. Григорий Азаренок:

Алексей, вы встречались с нашим Президентом. Какие у вас впечатления о нем как о человеке, как о лидере, как о политике? Об Александре Лукашенко: очень мощный человек, личность. Страшно, что столько людей не понимают этого, не ценят Алексей Талай:

Очень мощный человек, личность. Настолько он пропитан жизненным опытом, глыба. Поэтому страшно, что столько людей не понимают этого, не ценят. Ведь через что он прошел, это же бесценно. Жизненный опыт, только благодаря этому мы и устояли в этом бурно меняющемся мире. Ведь через какие хитросплетения ему пришлось пройти, отстаивая интересы нашей страны. Приди слабый сегодня лидер, сегодня на местах дегенераты начнут рвать, растягивать по своим карманам наши предприятия, промышленность, думать о своих братах, сватах, родственниках и так далее. Мы находимся на грани, когда шаг не в ту сторону ступил – и покатился