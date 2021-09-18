Евгений Пустовой: «Наше национальное самосознание – это непорванная торба жабрака – хватит уже терять свою идентичность»
Новости Беларуси. Медийное пространство живет в такт новому празднику – Дню народного единства. Правда, историческая и знаковая составляющие, к сожалению, для многих были в тени. Но вспомнить о них заставили события 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, все точки над «i» расставлены, акценты подчеркнуты. Далее авторская журналистика на СТВ. Рубрика Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, СТВ:
Што ім тыя пагоды паўдневыя,
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.
Эта песня точно никого из белорусов не оставит равнодушным. Никого. И тех, кто за, и тех, кто против. И тех, кто фанатеет от селфи с силовиками, и тех, кому по духу многовекторность Макея.
Евгений Пустовой:
Вчера наш Президент был с нашим народом. Вырваться из теплой атмосферы одного из крупнейших саммитов сложно. Нелегко. Первый это сделал. Как в песне, которую я процитировал в начале передачи. Страна первый раз отмечала День единства нации. И теперь 17 сентября не просто название улиц – теперь эта дата должна стать еще одним архетипом нашей независимости.
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Евгений Пустовой:
Наше национальное самосознание – это непорванная торба жабрака – хватит уже терять свою идентичность, героев и даже территории. Утраченное всходило, давало свои плоды, но таланты нашего народа воспитывали чужие учителя. И таланты нашего народа лакействовали перед другими странами.
Если с властями Литвы все понятно – привыкли жить на чужом, продолжая его хаять, я про белорусское Вильно, которое с легкой руки советского правительства было подарено литовцам, а они вырывают все советское. Ну тогда может и от этого исторического акта отказались бы? Или, например, Польша, которая так ненавидит советское, а Сталина считает советским Гитлером. И что тогда с Белостоком делать будем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помните, белорусы: это главный праздник, который мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать. Не было бы этого праздника, не было бы страны и не было бы нас.
Евгений Пустовой:
Но вас обязательно пропольские ресурсы на белорусской мове с мягким знаком, где ни попадя, будут убеждать: 17 сентября – это победа режима Сталина над вольной Польшей, благодаря сговору с режимом Гитлера. Но вам не скажут, что задолго до этого Пилсудский свою дружбу с Гитлером закрепил всеми возможными печатями. И Польша намеревалась в упряжке с нацистами оторвать жирный кусок Европы. Кстати, есть версии, что именно в Польше появился первый концлагерь в Европе. Первый – не первый, но он был. Именно на нашей территории. Печально известная Береза-Картузская.
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