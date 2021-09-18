Новости Беларуси. Медийное пространство живет в такт новому празднику – Дню народного единства. Правда, историческая и знаковая составляющие, к сожалению, для многих были в тени. Но вспомнить о них заставили события 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, все точки над «i» расставлены, акценты подчеркнуты. Далее авторская журналистика на СТВ. Рубрика Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, СТВ:

Што ім тыя пагоды паўдневыя,

Што ім пышны платанавы рай,

Калі клічуць іх далі сасновыя

I азёрны рабінавы край. Эта песня точно никого из белорусов не оставит равнодушным. Никого. И тех, кто за, и тех, кто против. И тех, кто фанатеет от селфи с силовиками, и тех, кому по духу многовекторность Макея.

Евгений Пустовой:

Наше национальное самосознание – это непорванная торба жабрака – хватит уже терять свою идентичность, героев и даже территории. Утраченное всходило, давало свои плоды, но таланты нашего народа воспитывали чужие учителя. И таланты нашего народа лакействовали перед другими странами. Если с властями Литвы все понятно – привыкли жить на чужом, продолжая его хаять, я про белорусское Вильно, которое с легкой руки советского правительства было подарено литовцам, а они вырывают все советское. Ну тогда может и от этого исторического акта отказались бы? Или, например, Польша, которая так ненавидит советское, а Сталина считает советским Гитлером. И что тогда с Белостоком делать будем?