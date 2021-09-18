Историк Андрей Фурсов: «Поляки всегда относились к белорусам, украинцам как к людям второго сорта, как к дикарям»

Новости Беларуси. День народного единства стал живым символом воли и силы белорусского народа. Откинув ненужные стеснения, мы славим наших предков и заявляем о недопустимости реванша польского, в целом западного национализма и империализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 сентября наши предки исправили историческую несправедливость, и мы не дадим ей повториться. О Дне народного единства рассуждает Григорий Азаренок вместе с известным историком и аналитиком Андреем Фурсовым. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Об исторических закономерностях мы поговорили с российским историком Андреем Фурсовым. Андрей Ильич, скажите, что, на ваш взгляд, произошло в 1939 году? Было ли это законно и справедливо? О событиях 1939 года: с точки зрения исторической справедливости это было воссоединение утраченных земель

Андрей Фурсов, историк:

Это никакой не повод был для мировой войны. И я хочу обратить внимание, что во времена существования Советского Союза никто на Западе никогда не обвинял Сталина в нападении на Польшу. Вообще, нужно сказать, что Сталин очень грамотно выстроил этот освободительный поход. Войска введены были на территорию Польши, я подчеркиваю, когда польского правительства уже не существовало. Польское государство на тот момент прекратило свое существование. И Сталин специально ждал этого момента, чтобы не вступать в конфликт с государством Польша, а ввести войска на территории, которые уже не являются государственными. И с точки зрения исторической справедливости, конечно, это было воссоединение тех земель, которые были утрачены во время войны начала 20-х годов. Западная Беларусь, Западная Украина вернулись туда, где они должны быть. Никаким поводом к войне не было. Я считаю, что дорогу к новой мировой войне открыло Мюнхенское соглашение. Кстати, именно так считал сам Черчилль, который вовсе нам не друг. Григорий Азаренок: наш Президент – человек длинной воли. Ваши технологии ломаются, когда встречают его искренность и прямоту. Подробнее здесь. Григорий Азаренок:

Что представлял из себя режим Пилсудского? Если бы Беларусь и Западная Украина не оказались в составе СССР, то судьба их была бы весьма печальна Андрей Фурсов:

Я бы назвал его правоавторитарным режимом. Замешан он был, естественно, на польском национализме. Поляки всегда относились к белорусам, украинцам как к людям второго сорта, как к дикарям. И эта полонизация шла в два хода, в две ноги: это была именно полонизация с точки зрения языка и католизация православных областей. В свое время, кстати, движение Богдана Хмельницкого в Украине было ответом на этот двойной гнет, точнее даже тройной, потому что была еще эксплуатация помимо этого. Я думаю, что если бы Беларусь и Западная Украина не оказались в составе Советского Союза, то судьба их была бы весьма и весьма печальна. Весь опыт того, как поляки относились в XVII-XVIII веках, и даже в рамках Российской Империи польская шляхта очень пренебрежительно относилась к православным белорусам и украинцам.

Григорий Азаренок:

Но в прошлом ли эта история? Проект «Новая Речь Посполитая» – это реальность? Кому она нужна? «Понятно, что они будут стараться Беларусь расшатывать» Андрей Фурсов:

«Новая Речь Посполитая» – это один из трех британских проектов, который они реализуют с конца 80-х – начала 90-х годов. Я хочу особо обратить внимание, что главным интересантом разрушения Советского Союза были именно британцы. Британия реализует три проекта. Первый проект – «Новая Речь Посполитая», второй – «Новая Османская Империя» и третий – «Большой Вазиристан». «Новая Речь Посполитая» – это попытка создания на границе с Россией очень мощного образования в составе Польши, Литвы, Беларуси, Украины и, может быть, дальше («от можа до можа», как они говорят). И это образование должно решить две задачи. Во-первых, отсечь Россию и, соответственно, Китай (блок «Китай – Россия») от Германии. Это кошмарный сон англосаксов – континентальный союз. И второе – создать постоянное давление на западной границе России. Но без Беларуси этот проект не может состояться, поэтому Беларусь – это как кость в горле. Любая попытка проведения в Беларуси самостоятельной политики вызывает, естественно, бурную реакцию. Если Беларусь выпадает из этого проекта, то она как кость в горле, и проект «Новая Речь Посполитая» не состоится. Поэтому понятно, что они будут стараться Беларусь расшатывать. Если помните, когда Запад решил ломать социалистический лагерь, они делали это через Польшу. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, в американском истеблишменте появился на самом верху Бжезинский, появился Папа Иоанн Павел II, поляк. В администрации Рейгана появилось очень много католиков, в основном ирландского происхождения, например, Кейси. Все эти три проекта направлены на то, чтобы взять Россию в кольцо и просто создавать проблемы, такое постепенное давление, причем давление бессрочное.

Андрей Фурсов:

Вообще, нужно сказать, англосаксы – этому нужно у них поучиться – они работают вдолгую. В 49-м году американцы, англичане разработали программу «Лиоте», программа бессрочной борьбы с Советским Союзом. Почему она называлась «Лиоте»? Был такой маршал французский Лиоте, воевал в Алжире в XIX веке. Алжир, пустыня, мало деревьев, мало тени. И он сказал: надо сажать деревья. Ему сказали: но они вырастут через 50 лет. Он сказал: поэтому начинайте сейчас. И программа «Лиоте», направленная против Советского Союза, с 49-го года она была бессрочной, и было решено первые итоги подвести через 50 лет. Но управились они за 40 лет, потому что именно в первых числах декабря 89-го года Горбачев сдал соцлагерь и Советский Союз сначала в Ватикане, европейской элите католической, а затем на Мальте Бушу, англосаксам. Так что это игра вдолгую. Григорий Азаренок:

Беларусь отбросила лишние стеснения и в полный голос отмечает свои праздники. Мы преисполнены исторического оптимизма и прекратили вечное посыпание головы пеплом. На ваш взгляд, это правильно? «Замечательно, что именно 17 сентября праздник единства – это абсолютная правда» Андрей Фурсов:

Это правильная политика. Дел в том, что вообще замечательно, что именно 17 сентября праздник единства – это абсолютная правда. И вообще, правда – это очень важная вещь. Как говорил Александр Невский: не в силе Бог, а в правде. Но хорошо, когда эта правда еще подкреплена ракетно-ядерным потенциалом и высоким моральным духом народа. Нельзя выигрывать мировые сражения, сидя в обороне, нельзя обороняться. Нужно, насколько это возможно, наступать. И у англосаксов есть чему поучиться. У них есть такая хорошая поговорка: Right or wrong, but this is my country – чтобы она ни делала, но это моя страна. И вот этому у них нужно поучиться. И в основе этого подхода лежат очень правильные патриотизм и оптимизм. Без оптимизма никак, но это не должно быть шапкозакидательством. «И Беларуси, и России, и вообще славянскому миру предстоит очень нелегкий период давления со всех сторон»