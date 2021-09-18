Из Минска в Гродно. На чём быстрее?

Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». А это Паша и Катя. Паша спасатель, а Катя мастер маникюра. Но это еще не все. Они молоды, полны сил и энергии, любят танцевать и открывать новые страны. Попутешествовали немало. Общий счет – 39 к 50 в пользу Паши. Выступать доводилось на многих площадках в разных странах, но страсть к танцу разбудила подлинные чувства. А теперь пришло время решить, где провести свой медовый месяц?

А еще мы с Катей поспорили, кто быстрее доберется: я на машине или она на поезде. Это нам добавит спортивного азарта. И успеем соскучиться, конечно.

Я очень люблю поезда. Мне кажется, что встречи на вокзале – это так романтично. Поэтому я готова на несколько часов разделиться, чтобы потом соединиться навсегда. У меня есть шанс выиграть соревнование, потому что Пашиной машине лет больше, чем мне.

Скорый поезд 731Б. На сегодня это самый быстрый способ добраться из Минска в Гродно по железной дороге. Время в пути – 3 часа 53 минуты. Отправление поезда из Минска в 15.17, прибытие в Гродно в 19.10. Впрочем, расписание лучше уточнить заранее, как и стоимость билета, которая может меняться в зависимости от багажа. В поезде предусмотрена возможность перевозки велосипедов, но цена будет несколько выше. В каждом вагоне установлена система кондиционирования воздуха, устройство тепловых завес входных дверей. Под каждым сиденьем есть по две розетки и возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi. Для посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные трапы.

Очень удобный поезд, мне понравился. Уютно, тепло, розеточки есть везде. Едет очень быстро. Можно и почитать, и кино посмотреть, хотя я больше люблю смотреть в окно.

Вот это дорога, по такому покрытию как дома в тапочках, просто супер. Заправок хватает. С нашим аппетитом это важно. За бензин придется заплатить, расход не самый маленький, но зато какая кругом красота, кафешек хватает. В общем, дорога в удовольствие. «Гродно отличается от остальных городов». Почему пара решила провести медовый месяц в Беларуси – читайте здесь.

Половина дороги пройдена, трасса супер. У Кати никаких шансов. До Гродно осталось примерно полтора часа.

Есть проблема, видел капли масла на асфальте, надо заскочить на станцию, проверить уровень масла в двигателе. Надеюсь, все успею сделать.

Это тоже часть нашего пути.

Паша никогда вовремя не приезжает. Я уже в Гродно, а он где-то на трассе стоит и попутку ловит. Дорога очень понравилась, поезд достаточно удобный, совсем не устала. Приятно, когда тебя на вокзале встречает любимый человек, хотя и без цветов. Паша, это тебе на будущее. Победитель дорог.