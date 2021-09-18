Григорий Азарёнок: наш Президент – человек длинной воли. Ваши технологии ломаются, когда встречают его искренность и прямоту

Новости Беларуси. День народного единства стал живым символом воли и силы белорусского народа. Откинув ненужные стеснения, мы славим наших предков и заявляем о недопустимости реванша польского, в целом западного национализма и империализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 сентября наши предки исправили историческую несправедливость, и мы не дадим ей повториться. О Дне народного единства рассуждает Григорий Азаренок. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже и санкции драконовские ввели, и террористические атаки устраивали, и оболванили тысячи людей. И всех в карательные книги занесли. И травили, и гнобили, и оскорбляли. Как только не унижали каждого из нас. И в спорте, и в культуре, и в экономике – везде нас подло ущемили. Забрали то, что нам принадлежит. И должны мы, по их планам, сдаться и просить пощады. Но бьются белорусы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Отгремел День народного единства. Наш новый государственный праздник. Праздник белорусской славы и торжества. Праздник нашей воли. Ведь и тогда паны-осадники уже поставили крест на нашем народе. Храмы закрыли, коммунистов – в концлагеря. Школы на польском, а крестьянам плетку за то, что глаза поднимут. Расселилась здесь шляхта и думала: вечно быдлом будет править. Но ни на день не затухало сопротивление. Люди знали, что на востоке есть братья. И они придут.

Григорий Азаренок:

Пришли. Как бежали моравецкие, дуды и тихановские того времени. Никакого сопротивления. За сутки побросали свои особняки. Потому что те, кого они считали покорным быдлом, холопами, те пришли у них спросить – а не хочешь ли, пан, вил наших отведать? Не сломали воли, не согнули наших людей. И сегодня. Сколько всего они уже сделали, сколько своих всесильных социальных технологий применили. Сколько миллионов вбухали в то, чтобы нас уничтожить. Уже потирали ручонки, уже видели свои земли и холопа, целующего ручку томной панночке в покорном изгибе. И что? Где вы? Где ваши хваленые цветные революции? Где ваша гегемония, где ваша мощь, Запад? Обломали вы зубы и убрались отсюда, как побитая бродячая псина. Теперь скулите там. А скоро и вовсе на поклон приползете.

Григорий Азаренок:

А почему? Политологи, эксперты, спецслужбы Запада мыслят материальными категориями. У них есть напечатанные миллиарды, иезуитская хитрость и суперкомпьютеры. Но все это не дает вам инструмента, чтобы понять, кто такой Александр Лукашенко. И потому вы и проиграли. Наш Президент – человек длинной воли. Ваши хитроумные комбинации бьет его выдержка. Ваши социальные технологии ломаются, когда встречают его искренность и прямоту. И ничего не могут ваши миллиарды там, где есть неподкупность, аскетизм и совесть. А потому никогда вам не понять причин своего поражения. Вы подонки, вы ползаете по дну и недоступен вам солнечный свет. Так убирайтесь в свои норы. Сгиньте. Не видать вам ни белорусских земель, ни белорусского народа. Историк Андрей Фурсов: «Поляки всегда относились к белорусам, украинцам как к людям второго сорта, как к дикарям». Читайте здесь.