Александр Лукашенко: вопрос к полякам – чего вы в 1939-м не защитили свои земли? Почему не умирали там, если это ваша земля?

Новости Беларуси. Сила в единстве. Об этом 17 сентября говорили белорусы из всех уголков страны. Пожалуй, громче всего эти слова звучали на 15-тысячной «Минск-Арене», где прошел праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сила в единстве. Об этом 17 сентября говорили белорусы из всех уголков страны. Пожалуй, громче всего эти слова звучали на 15-тысячной «Минск-Арене», где прошел праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметить знаковую для страны дату вместе со своим народом приехал Президент. Символично, что для обращения к белорусам глава государства выбрал говорящее визуальное оформление. На огромном экране – карта Беларуси, которая была до осени 1939 года.
Александр Лукашенко: мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам потерять половину родной земли. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрите, что мы представляли в 2021 году. Посмотрите, где эта была Беларусь – растерзанная, разорванная, поделенная и половину отданная туда. Это было справедливо? Нет. 20 лет люди мучились, 20 лет над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят. Я не говорю уже, что учиться детям негде было, шло ополячивание, полонизация этой части Беларуси. Мы не могли с этим смириться. И к 1939 году вот эта восточная часть, три наших области, и то не полностью, были переданы нам. Беларусь оказалась разделенной пополам (читайте далее).
Один бросок до Москвы – и Советского Союза не существовало бы. Поэтому это превентивное движение Сталина на запад и воссоединение западных земель Беларуси с исконно белорусскими землями было правильным, справедливым и закономерным.
Встает второй вопрос – к полякам: чего же вы в 1939 году не защитили свои, исконно польские земли? Почему за две недели сдали всю Польшу до Гродно и Бреста? За две недели. Почему вы не умирали там, если это ваша земля? Поэтому не надо спорить, давайте рассуждать по-житейски – тогда была восстановлена справедливость.
Несмотря на попытки западных политиков переписать историю всего мира, белорусский народ никогда не забудет страшных лихолетий войны. Александр Лукашенко уверен: наш народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Новый праздник – очередное подтверждение тому, что преемственность поколений и уважение к своей истории – верный путь к суверенной и мирной государственности.
«Хочу, чтобы у нас всегда было все хорошо». Что говорят зрители концерта в День единства на «Минск-Арене»? Читайте здесь.