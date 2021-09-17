Александр Лукашенко: вопрос к полякам – чего вы в 1939-м не защитили свои земли? Почему не умирали там, если это ваша земля?

Новости Беларуси. Сила в единстве. Об этом 17 сентября говорили белорусы из всех уголков страны. Пожалуй, громче всего эти слова звучали на 15-тысячной «Минск-Арене», где прошел праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметить знаковую для страны дату вместе со своим народом приехал Президент. Символично, что для обращения к белорусам глава государства выбрал говорящее визуальное оформление. На огромном экране – карта Беларуси, которая была до осени 1939 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрите, что мы представляли в 2021 году. Посмотрите, где эта была Беларусь – растерзанная, разорванная, поделенная и половину отданная туда. Это было справедливо? Нет. 20 лет люди мучились, 20 лет над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят. Я не говорю уже, что учиться детям негде было, шло ополячивание, полонизация этой части Беларуси. Мы не могли с этим смириться. И к 1939 году вот эта восточная часть, три наших области, и то не полностью, были переданы нам. Беларусь оказалась разделенной пополам (читайте далее).

Один бросок до Москвы – и Советского Союза не существовало бы. Поэтому это превентивное движение Сталина на запад и воссоединение западных земель Беларуси с исконно белорусскими землями было правильным, справедливым и закономерным.