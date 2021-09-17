Александр Лукашенко: «Если бы не было этого воссоединения, объединения, не было бы у нас ни Дня Победы, ни Дня Независимости»

Новости Беларуси. Несмотря на попытки западных политиков переписать историю всего мира, белорусский народ никогда не забудет страшных лихолетий войны. Александр Лукашенко уверен – наш народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый праздник – очередное подтверждение тому, что преемственность поколений и уважение к своей истории – верный путь к суверенной и мирной государственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К драматическим урокам первой половины прошлого столетия мы возвращаемся не для того, чтобы кого-то упрекнуть. Я повторю, что говорил не раз: соседи нам даны от бога. Как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город, и земли вокруг – мы же об этом не говорим.

Свой исторический, политический статус мы вместе выбираем на референдумах, всебелорусских собраниях. Выбираем сердцем. Выбираем сами, никто нам не диктует. Именно так в 2021-м, в Год народного единства, было озвучено и поддержано большинством голосов белорусов предложение сделать день 17 сентября своим новым государственным праздником. Потому что для нас он давно является символом белорусской государственности и заветом будущим поколениям. Заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле. Помните, белорусы, это главный праздник, который мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать. Не было бы этого праздника, не было бы страны и не было бы нас.

Читайте здесь. Александр Лукашенко: мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам потерять половину родной земли.

Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство – незыблемая основа нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, – белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо. Это навсегда. Но мы никогда не позволим героизировать Бурых и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию.