Александр Лукашенко: мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам потерять половину родной земли

Новости Беларуси. 17 сентября на «Минск-Арене» проходит форум «Символ единства». В нем принимает участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент поистине исторический – «Минск-Арена» дает начало отсчету Дням народного единства в календаре государственных праздников Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие соотечественники, дорогие друзья! Сегодня мы впервые в истории нашего государства отмечаем новый праздник Беларуси – День народного единства. Мы возрождаем этим самым традицию вспоминать события, вернувшие всем нам разрезанную по-живому родную землю. В далеком 1939-м Беларусь воссоединилась в своих национальных границах. Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями, народ впервые получил шанс построить собственное государство на своей исторической земле. Это случилось больше 80 лет назад 17 сентября. Что значит этот день для нас, ныне живущих поколений? Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок. Вся наша история порой трудного и драматичного пути к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость: сила в единстве. Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет. На долгие 20 лет свыше 4 миллионов человек, проживающих на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру. Да и просто белорусами зваться. Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу – со слезами на глазах и цветами. Помнят эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах.

Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, что мы и начали делать. Напомню: в середине сентября далекого 1939-го Польша потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией. Польские войска были разгромлены, правительство бежало в Великобританию. Государство перестало существовать. Это Польша. Над Западной Беларусью нависла тень нацизма, Западной Беларусью, которая входила в состав к тому времени уже несуществующей Польшей. Вернув утраченные исконно белорусские земли, советское правительство остановило смертельную угрозу для жителей региона на целых два года.