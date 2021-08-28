Евгений Пустовой: «Может, хватит этой авторской журналистики о политике»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мятеж утих, но попытки раскачать ситуацию продолжаются. Против Беларуси играют вдолгую и необязательно видимым образом. Тем более необходимо держать ухо востро, когда раскачивать ситуацию будут пытаться через навязывание нам чуждых смыслов.

Евгений Пустовой, СТВ:

Может, хватит этой авторской журналистики о политике? Все же очумелые успокоились, одурманенные прозрели, явные враги страны разбежались, не определившиеся вновь переобуваются. И даже реально нашкодившие строчат письма покаяния Президенту. Прозрели. Да и в августе 2021-го, не в августе 2020-го. Не только Тур, Петрашко и Азаренок с Пустовым со своей жесткой и непримиримой риторикой.

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Сейчас великое море рубрик. Утонуть можно? Можно. Особенно без государственной трактовки тех событий, что кипят вокруг нас. Адский котел. К этой трактовке я подойду с душой. Как всегда. И с православным подтекстом. Но это только по праздникам. А сегодня праздник. Последний двунадесятый праздник православного года – Успение Пресвятой Богородицы.