Верхушки берёз пожелтели – осень наступит рано. По каким ещё приметам можно предсказать погоду?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 30 августа обильные росы и утром туман – к хорошей погоде, а если небо затянуло темными тучами – к продолжительному ненастью, рассказали в программе «Плюс-минус».

31 августа. Если воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью. Солнце за тучами в жаркий день – к дождю. Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.