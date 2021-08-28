Прямой эфир

Верхушки берёз пожелтели – осень наступит рано. По каким ещё приметам можно предсказать погоду?

28 августа 2021 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 30 августа обильные росы и утром туман – к хорошей погоде, а если небо затянуло темными тучами – к продолжительному ненастью, рассказали в программе «Плюс-минус».

31 августа. Если воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью. Солнце за тучами в жаркий день – к дождю. Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.

Верхушки берёз пожелтели – осень наступит рано. По каким ещё приметам можно предсказать погоду?-1

Какая погода 1 сентября, такой будет и вся осень. Дождь пошел – к изобилию, туман с утра – к снежной зиме. Журавли на юг улетают – к ранней зиме.

Если 2 сентября облака высокие – к ясной погоде, низкие – к ненастью.

3 сентября. Жаркий день – к теплому сентябрю. Если верхушки берез уже пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – бабье лето будет долгим, а листопад и холода наступят поздно. Рябина бурно плодоносит – к дождю, мало рябины – к сухой погоде.

Верхушки берёз пожелтели – осень наступит рано. По каким ещё приметам можно предсказать погоду?-4

Погода в Беларуси с 30 августа по 5 сентября. Будут идти дожди, местами прогремят грозы. Подробнее здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погода в Беларуси с 30 августа по 5 сентября. Будут идти дожди, местами прогремят грозы
28 августа 2021 16:47

Погода в Беларуси с 30 августа по 5 сентября. Будут идти дожди, местами прогремят грозы

«Находятся и инвесторы, оказывается поддержка государства». Как реализуют проекты в Молодёжном парламенте Беларуси?
28 августа 2021 16:41

«Находятся и инвесторы, оказывается поддержка государства». Как реализуют проекты в Молодёжном парламенте Беларуси?

Азарёнок: Америка слабеет, ресурсы на исходе, она живёт в долг у всего остального человечества
28 августа 2021 15:46

Азарёнок: Америка слабеет, ресурсы на исходе, она живёт в долг у всего остального человечества