Верхушки берёз пожелтели – осень наступит рано. По каким ещё приметам можно предсказать погоду?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 30 августа обильные росы и утром туман – к хорошей погоде, а если небо затянуло темными тучами – к продолжительному ненастью, рассказали в программе «Плюс-минус».
31 августа. Если воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью. Солнце за тучами в жаркий день – к дождю. Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.
Какая погода 1 сентября, такой будет и вся осень. Дождь пошел – к изобилию, туман с утра – к снежной зиме. Журавли на юг улетают – к ранней зиме.
Если 2 сентября облака высокие – к ясной погоде, низкие – к ненастью.
3 сентября. Жаркий день – к теплому сентябрю. Если верхушки берез уже пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – бабье лето будет долгим, а листопад и холода наступят поздно. Рябина бурно плодоносит – к дождю, мало рябины – к сухой погоде.
Погода в Беларуси с 30 августа по 5 сентября. Будут идти дожди, местами прогремят грозы. Подробнее здесь.