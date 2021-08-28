«Находятся и инвесторы, оказывается поддержка государства». Как реализуют проекты в Молодёжном парламенте Беларуси?
Стюша Тайм, блогер:
Мы продолжаем серию выпусков про Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. К нам подходит заместитель председателя комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью Тимошевич Елизавета. Расскажите, из какого города вы родом.
Елизавета Тимошевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью:
Я родилась и выросла в Минске, здесь же окончила среднюю школу и поступила в университет на специальность «Международное право». В этом году я окончила третий курс в учреждении Федерации профсоюзов Беларуси Международный университет «МИТСО» и начинаю набираться опыта юриста в одной из частных фирм Республики Беларусь.
Стюша Тайм:
Как вы попали в Молодежный парламент?
Елизавета Тимошевич:
Когда я была в 10 классе, мне поступило предложение как раз от руководства школы. Они предложили мне попробовать свои силы в Молодежной палате при Минском городском совете депутатов. Тогда для молодой и амбициозной это было очень интересно, хотя, если честно, я вообще не имела представления, что такое Молодежный парламент. Прошла отбор, выборы, предложила проект и начала, попав в Молодежную палату, свою работу. А в последующем за активную деятельность меня заметили и делегировали от Минска в Молодежный парламент Республики Беларусь при Национальном собрании.
Стюша Тайм:
А как получилось, что вы попали именно в эту комиссию?
Елизавета Тимошевич:
У нас в принципе нет четкого разделения в Молодежном парламенте на комиссии. Мы можем заниматься абсолютно любым вопросом. Когда к нам обращаются, подойдет абсолютно любой молодой человек и предложит какой-нибудь проект, я же не скажу ему: я в комиссии по СМИ, а ваш проект связан с образованием, идите, наберите Диане Мишуре, она вам что-нибудь подскажет. У нас в Молодежном парламенте единство является двигателем. Мы друг другу помогаем, подсказываем. Абсолютно неважно. Я представитель из Минска, если из маленького города или поселка Брестской или Витебской области напишет мальчик, девочка и скажет, что у него есть классный проект, он видит проблему, давай ее решим, я его поддержу, выслушаю и потом вынесу этот проект на обсуждение всей Палаты. Эта командная работа является основным для нас.
Стюша Тайм:
Какие проекты вам уже присылали?
Елизавета Тимошевич:
Проекты разные. Например, основные поправки в Конституцию сейчас вносят молодые люди, благоустройство площадок. Также у нас есть школа ораторского мастерства, лидерства, и сейчас поступил проект, который связан с поддержкой людей с ограниченными возможностями и организацией их нахождения в местах общего пользования. Этот проект будет более подробно мной изучаться, а в последующем выноситься на обсуждение в Молодежный парламент.
Стюша Тайм:
А после того, как эти проекты вы выносите на обсуждение, рассматриваете, что дальше с ними происходит?
Елизавета Тимошевич:
Главный плюс деятельности Молодежного парламента – это то, что после обсуждения идет конкретное действие. Всегда находится поддержка этих проектов. Находятся и инвесторы, оказывается поддержка государства. Не только говорим, но и делаем.
Стюша Тайм:
Дорогие телезрители, если у вас есть интересные предложения для нашей страны, пожалуйста, создавайте проекты, присылайте Молодежному парламенту. Молодежный парламент будет рад вам помочь.
Елизавета Тимошевич:
Причем связывайтесь с нами не только по официальному сайту mpns.by, но также можете писать членам Молодежного парламента лично.
Стюша Тайм:
Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям?
Елизавета Тимошевич:
Я бы хотела пожелать нашей молодежи быть активными, инициативными и, в первую очередь, не бояться, потому что у многих из вас сейчас страх того, что вашу идею не оценят, осудят. Но знайте, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и вы всегда можете внести свое предложение, и вам подскажут, помогут с реализацией этой идеи, с ее доработкой и, конечно же, вас заметят.
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