Новости по тегу #Джеффри Эпштейн

Издание сообщает, что Хефнер неоднократно звонил в ФБР, чтобы сообщить о Джеффри Эпштейне.
Финансовые элиты, королевские семьи, чиновники с большим политическим весом – и все в одном темном досье. И это не сценарий очередного блокбастера, а реальное положение дел, а точнее, список Эпштейна.
В этом документе окружной прокурор Манхэттена Джеффри Берман отметил, что Эпштейн был найден без признаков сознания и вскоре объявлен мертвым. Он отметил, что подобные обстоятельства настораживают и могут осложнить процесс правосудия для жертв.
Всего было обнаружено более 20 версий этого заявления, большая часть из которых датирована 10 августа.
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