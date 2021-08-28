Погода в Беларуси с 30 августа по 5 сентября. Будут идти дожди, местами прогремят грозы

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Последняя неделя лета отметилась осенними погодными нотками, рассказали в программе «Плюс-минус» . За окном неустойчивая погода с пониженным температурным режимом.

В начале недели на большей части страны погоду будет определять активная система фронтов, смещающихся с Украины, по востоку республики скажется влияние теплых воздушных масс южного происхождения.

О погоде в Европе на неделю с 30 августа по 5 сентября читайте здесь.

В понедельник, 30 августа, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Местами прогремят грозы.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.