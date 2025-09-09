В Беларуси за неуплату налогов задержаны учредители одного из крупнейших таксопарков

За уклонение от платы налогов задержаны супруги – учредители одного из крупнейших таксопарков Беларуси. В числе заключенных под стражу также четыре менеджера компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители установили, что коммерческая структура, в которой трудились более тысячи водителей, отражала в бухгалтерском учете значительно заниженные суммы заработка работников. Зарплата фактически выплачивалась им «в конвертах» либо начислялась под видом возмещения фиктивных затрат на топливо или обслуживание автомобиля.

Юрий Пицко, заместитель начальника ГУБЭП МВД Беларуси:

К подтверждающим отчетам прикреплялись фиктивные чеки, водители работали без таксометров и кассовых суммирующих аппаратов, квитанции клиентам не выдавались. В результате фирма не доплатила в бюджет государства порядка 5 миллионов рублей. Полученная и обналиченная сверхприбыль тратилась на приобретение элитных объектов недвижимости, транспортных средств бизнес-класса, предметов роскоши. Примечательно, что во избежание возможного проведения налоговой проверки таксопарк номинально сменил юридический адрес. Аналогичную противоправную деятельность фигуранты вели и при руководстве тремя ранее ликвидированными так называемыми черными таксопарками, переоформленными на подставных лиц – иностранцев.

Во время обыска у супругов были изъяты дорогостоящие аксессуары, три иномарки, крупная сумма денежных средств. Также среди вещей фигурантов была обнаружена инструкция, как вести себя во время допроса в правоохранительных органах. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.