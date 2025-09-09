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В Беларуси за неуплату налогов задержаны учредители одного из крупнейших таксопарков

09 сентября 2025 07:58
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За уклонение от платы налогов задержаны супруги – учредители одного из крупнейших таксопарков Беларуси. В числе заключенных под стражу также четыре менеджера компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за неуплату налогов задержаны учредители одного из крупнейших таксопарков-2

Правоохранители установили, что коммерческая структура, в которой трудились более тысячи водителей, отражала в бухгалтерском учете значительно заниженные суммы заработка работников. Зарплата фактически выплачивалась им «в конвертах» либо начислялась под видом возмещения фиктивных затрат на топливо или обслуживание автомобиля.

В Беларуси за неуплату налогов задержаны учредители одного из крупнейших таксопарков-4

Юрий Пицко, заместитель начальника ГУБЭП МВД Беларуси:
К подтверждающим отчетам прикреплялись фиктивные чеки, водители работали без таксометров и кассовых суммирующих аппаратов, квитанции клиентам не выдавались. В результате фирма не доплатила в бюджет государства порядка 5 миллионов рублей. Полученная и обналиченная сверхприбыль тратилась на приобретение элитных объектов недвижимости, транспортных средств бизнес-класса, предметов роскоши. Примечательно, что во избежание возможного проведения налоговой проверки таксопарк номинально сменил юридический адрес. Аналогичную противоправную деятельность фигуранты вели и при руководстве тремя ранее ликвидированными так называемыми черными таксопарками, переоформленными на подставных лиц – иностранцев.

Во время обыска у супругов были изъяты дорогостоящие аксессуары, три иномарки, крупная сумма денежных средств. Также среди вещей фигурантов была обнаружена инструкция, как вести себя во время допроса в правоохранительных органах. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.

# МВД Беларуси # Налоги # Юрий Пицко

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