После заявления президент РФ Владимира Путина о том, что конфликт можно разрешить с помощью разумного подхода, президенту США Дональду Трампу рекомендуется активизировать усилия в области дипломатии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

Несмотря на неудавшуюся встречу с Путиным на Аляске, у американского президента все еще есть шанс инициировать переговоры с Москвой и Киевом, не обращая внимания на призывы к санкциям и военному давлению, отмечает издание.

В материале подчеркивается, что настоящие выборы неизбежны, а их затягивание лишь усложняет путь к миру.

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, если обсуждение будет носить президентский характер. Однако украинская стороны отказалась от визита в Москву.

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