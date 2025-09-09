Премьер-министру Франции вынесли вотум недоверия

Во Франции заканчиваются потенциальные премьер-министры. Глава кабмина Франсуа Байру не смог заручиться поддержкой парламента на голосовании по вотуму доверия правительству накануне. Он не набрал и половины от необходимого количества голосов. Байру стал пятым по счету премьером с 2024 года и провел на посту всего 9 месяцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 9 сентября он должен подать президенту Макрону прошение об ставке. А в ближайшие дни глава Франции намерен подыскать нового главу правительства. Однако есть и второй вариант развитии событий. Если подходящего кандидата не найдут, то Эммануэль Макрон будет вынужден распустить Национальное собрание и объявить внеочередные парламентские выборы.

Напомним, яблоком раздора стал огромный госдолг страны и план по его сдерживанию. Он предполагал жесткую экономию для сокращения госрасходов на 44 млрд евро к 2026 году. Однако, противники назвали меры социально несправедливыми. Так, следующему премьер-министру предстоит почти невыполнимая задача по спасению страны от кризиса. Тем временем негативный настрой граждан относительно происходящего во Франции достиг предела. Накануне люди вышли на, анонсированные ранее, масштабные акции протеста и гражданского неповиновения по всей стране.