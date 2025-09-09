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Полиция Лондона может раскрыть личность Бэнкси, которую он скрывал 25 лет

09 сентября 2025 09:39
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Полиция Лондона может раскрыть личность Бэнкси, которую он скрывал 25 лет-0

Лондонская полиция приступила к проведению расследования после того, как граффити неизвестного художника Бэнкси появились на стене Королевского суда. Об этом пишет ТАСС.

Произведение, изображающее судью, который избивает протестующего, было написано самим художником.

Власти решают вопрос о нанесении ущерба, и если дело передадут в суд, личность Бэнкси может быть раскрыта.
Из-за охраняемого статуса здания граффити будет удалено. Рисунок был нанесен вскоре после протестов в защиту запрещенной организации Palestine Action. 

Во время акций протеста было арестовано около 900 человек, более 110 из них были предъявлены обвинения по антитеррористическим законам.

Бэнкси остается неизвестным, хотя в одном из давних интервью он позволил себе называть себя Робби, что может оказаться псевдонимом. Его личность пока не подтверждена официально.

Фото: pixabay

# Искусство

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