В Непале сняли запрет на работу соцсетей после протестов

В Непале отменен запрет на социальные сети после начала массовых протестов в Катманду и других городах. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было принято на чрезвычайном заседании правительства, где министерство связи приказало вернуть доступ к платформам.

Ранее правительство ограничило работу незарегистрированных сетей, в том числе YouTube, X, Reddit и других, что вызывало критику со стороны оппозиции и предостережения о возможном хаосе. Протесты в стране начались 8 сентября, в них принимала участие в основном молодежь.

В результате столкновений с полицией погибли 19 человек и более 300 получили ранения.

На фоне этих события министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку.

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