«Пока, Байру!» Французы вышли на демонстрации из-за отставки премьера

После того как премьер-министр Франсуа Байру не смог получить поддержку парламента и теперь вынужден просить уйти в отставку, во Франции прошли масштабные уличные протесты. Об этом пишет ТАСС.

В Лионе, Бресте, Гренобле, Нанте и других местах жители устраивали пикники и сходы у мэрий. Так, в Лионе прошли «массовые гуляния» под лозунгами «На дорожку!» и «Пока, Байру!», а напротив мэрии Бреста был организован большой митинг.

В городе Лион протесты переросли в марш, а полицейские применили слезоточивый газ.

Причиной возмущения стали трудности в экономике и план Байру по сокращению расходов. 8 сентября депутаты Национального собрания выразили правительству недоверие.

Оппозиция объявила действующее правительство виновным в провале политики и заявила о готовности формировать новое правительство. Часть депутатов потребовала отставки президента.

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