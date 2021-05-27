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Владимир Макей: «Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой «суверенитет» они нам готовят»

27 мая 2021 16:48
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Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой с рубрикой «Политика без галстуков и купюр».

Владимир Макей: «Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой «суверенитет» они нам готовят»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Внешнеполитический голос официального Минска всегда призывал к диалогу, но никогда внешнеполитический голос Минска не был заискивающим или угодным. Надо говорить в открытую. Такая демократия ЕС – это путь к варварским временам. В Латвии даже готовы брать заложников. Нашу хоккейную команду. Так что вы там говорите про акт государственного терроризма?

Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»

Владимир Макей: «Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой «суверенитет» они нам готовят»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой «суверенитет» они нам готовят: «Мы не только будем говорить вам как жить, что делать, но и под каким флагом жить».

Беларусь хотят превратить в лимитрофное государство. Честно говоря, мне лично это напоминает методы отдельных террористических организаций, которые в совсем недавнем прошлом тоже активно всем меняли флаги и насаждали всемирный халифат.

# Международная политика # Владимир Макей # Евгений Пустовой # Фотофакт

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