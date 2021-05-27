Олег Гайдукевич: неважно, какие у нас политические взгляды, свою страну оскорблять мы не дадим

Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ: Что касается заложников, то был у нас в истории такой уже случай. У партизана Батьки Миная тоже детей взяли в заложники. Одно радует: вся эта бчб-бесноватость научила нас любить свой флаг. Люди собрались у посольства Латвии.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот эта спонтанная акция была организована за 20 минут. Мы за 20 минут бросили клич – и люди с работы, уставшие, кто-то не поехал в школу ребенка забирать… За 20 минут собралось такое количество людей. Если бы мы готовились, были бы тысячи. Убежден, что приехали бы со всей страны.

Я просто горжусь белорусами. Еще раз повторюсь: неважно, какие у нас политические взгляды, свою страну оскорблять и свой народ мы не дадим. И никто не будет наш флаг растаптывать. Так было только во время Великой Отечественной войны, и мы знаем, чем это закончилось, поэтому мы этого не позволим.

Читайте также:

Реакция Олега Гайдукевича на снятие госфлага Беларуси в Латвии: «Это делает та страна, которая проводит нацистские марши»

Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»

Владимир Макей: «Надеюсь, теперь многим станет понятно, какой «суверенитет» они нам готовят»