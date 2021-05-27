Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ

Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вглядитесь в эти лица. Почти чистокровные арийцы, как их дальние предки – крестоносцы, готовы к уничтожению унтерменш. Своих соседей. Это бойцы батальона «Ваффен СС» – этнические латыши. Впереди у них грязная работа, а настроение, как у тех же политиканов, что сняли наш государственный флаг. Это «Политика без галстуков и купюр».

Была такая карательная операция «Зимнее волшебство». От нее и сейчас веет холодным ужасом. Ну, чтобы меня, журналиста госСМИ, не обвиняли в подтасовках, слово архивисту и историку Вячеславу Селеменеву.