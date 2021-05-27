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Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ

27 мая 2021 17:58
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Новости Беларуси. Поступок, который здравомыслящие белорусы да и не только не смогли оставить без внимания и осуждения. Выходку рижских политиков критикуют и не находят слов для описания абсурдных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой с рубрикой «Политика без галстуков и купюр».

Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Вглядитесь в эти лица. Почти чистокровные арийцы, как их дальние предки – крестоносцы, готовы к уничтожению унтерменш. Своих соседей. Это бойцы батальона «Ваффен СС» – этнические латыши. Впереди у них грязная работа, а настроение, как у тех же политиканов, что сняли наш государственный флаг. Это «Политика без галстуков и купюр».

Была такая карательная операция «Зимнее волшебство». От нее и сейчас веет холодным ужасом. Ну, чтобы меня, журналиста госСМИ, не обвиняли в подтасовках, слово архивисту и историку Вячеславу Селеменеву.

Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ-4

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
Основную ударную силу этой карательной операции составляли восемь латышских полицейских батальонов. Естественно, командовали операцией немцы. В ходе этой карательной операции они уничтожили в трех белорусских районах – это на то время Освейский, Дриссенский и Россонский – это белорусские районы, и Себельский район РСФСР. Они в этом районе почти за два месяца уничтожили 439 деревень, уничтожили более 10 тысяч населения и еще вывезли часть населения в Латвию. В основном это население латыши разобрали к себе на хутора и использовали как рабочую силу.

Многие из белорусов, которых вывезли в Латвию, остались там. Вячеслав Селеменев о карательных операциях времён ВОВ-7

Самая интересная история начинается после войны. Дело в том, что Освейский район был превращен в ходе карательной операции в пустыню, то есть там практически ничего не осталось. Людям некуда было возвращаться. И многие из этих белорусов, которых вывезли в Латвию, они остались там на постоянное, ну и жили, пока не распался Советский Союз. Эти люди были лишены гражданства. То есть стали изгоями второй раз в жизни.

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# Великая Отечественная война # общество # Евгений Пустовой # Вячеслав Селеменев # Фотофакт

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