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Обращений стало намного меньше. Председатель КГК рассказал, как прошёл первый личный приём по видеосвязи

27 мая 2021 18:55
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Новости Беларуси. Новый формат общения. Председатель Комитета госконтроля 27 мая провел прием граждан в Бресте. Рассказать о наболевшем и услышать ответ можно было в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращений стало намного меньше. Председатель КГК рассказал, как прошёл первый личный приём по видеосвязи-1

Жители региона обращались как с личными вопросами (например, улучшение жилищных условий), так и с проблемами городского значения.

Обращений стало намного меньше. Председатель КГК рассказал, как прошёл первый личный приём по видеосвязи-4

Один из вопросов касался объектов сверхнормативного строительства. В соответствии с поручением Президента контрольное ведомство сейчас активно занимается сокращением числа таких долгостроев. Один из таких «прописался» в центре Бреста. Участок земли в 2016 году был передан инвестору, который за четыре года возвел только фундамент. Сейчас земли вернули в состав Бреста. Но из-за невнесения в инвестиционный договор существенных дополнений продать незавершенный объект строительства сегодня невозможно.

Комитет госконтроля совместно с Минэкономики прорабатывает вопрос подготовки нормативного акта главы государства по разрешению такого рода проблем.

Обращений стало намного меньше. Председатель КГК рассказал, как прошёл первый личный приём по видеосвязи-7

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:
Мы несколько поменяли формы, первый раз мы так делаем. Не надо людям ехать из Баранович, как сегодня было, с Пинского района, они могут прийти в райисполком и в райисполкоме по видеоконференцсвязи выйти на Брест, тем самым сэкономив и время, и деньги, нервы и тому подобное. Думаю, что это как один из вариантов должно себя оправдать. Количество обращений граждан достаточно серьезно стало меньше.

Практика личных приемов по видеосвязи Комитетом госконтроля будет продолжена.

Также Василий Герасимов принял участие в заседании Брестского облисполкома, на котором обсуждались вопросы питания школьников и оздоровления в лагерях. Проблемный вопрос – качество продуктов и исключение посреднических схем при их закупке.

# Комитет госконтроля # общество # Василий Герасимов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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