Новости Беларуси. Беларусь приближается к главному политическому событию года. В начале недели начнется досрочное голосование по изменениям Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже четвертый референдум в истории современной белорусской государственности. Четвертый и самый сложный. Фейки международного масштаба, агрессивная активность у границ. Варшава даже стену разделения возводит. Отгораживаться – отгораживаются, но вот в наши суверенные дела продолжают вмешиваться.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Перамены! Перамены? Перамены. Пожалуйста. А вы говорите – власть не слышит. Простите, помощь лора нужна была кликунам уличных беспорядков. Но кто там кого слышал? В голове пульсировало. А кстати, что в голове пульсировало-то? Ведь никаких-то конкретных обещаний не было. Мавроди и то обещал баснословные заработки. Хотя бы обещали. А они, светлые умы эпохи, невероятные рэвалюцыянеры, создавая политическую пирамиду, даже не удосужились банально план составить. Они просто хорошо знали, что за них, марионеток, все уже решили обитатели мировой пирамиды.

Именно диктатор Лукашенко предложил конституционно разделять полномочия, вводить новые институты народовластия. Еще семь лет назад. Но в Telegram-каналах такое не пишут. Там про синие пальцы. Согласен. Даже самый проверенный хватательный рефлекс американского истеблишмента ослабевает у звездно-полосатых гегемонов. Колониальная прожорливость осталась, а в остальном деменция.