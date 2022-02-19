Есть даже кабинет информатики и бассейн. Посмотрите, какой детский сад-школу построили в Кобрине

Новости Беларуси. Один из важнейших пунктов новой редакции Конституции – это сохранение социальных гарантий для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальную ответственность государства перед обществом можно смело назвать брендом Беларуси. Создание современной инфраструктуры для самых маленьких жителей нашей страны – только в Брестской области в 2022 году откроется сразу четыре дошкольных учреждения почти для 1 500 детей. Подробнее Кристина Протосовицкая.

Кобрин – четвертый по величине райцентр в Брестской области с населением свыше 50 тысяч человек. Несмотря на наличие 13 детских садов, многие группы переполнены, а родителям зачастую приходится возить ребенка через весь город. «Мы очень рады». В Кобрине завершается строительство детского сада почти на 500 мест – читайте здесь.

Александр Шеметюк, начальник отдела по образованию Кобринского райисполкома:

Есть проблема в городе Кобрин именно с местами для воспитанников дошкольных учреждений образования. Многие группы переполнены. То есть ввод этого учреждения позволит снизить, значительно снизить нагрузку на дошкольные учреждения образования. Строительство нового комплекса, который включает детский сад и начальную школу, решает также проблему шаговой доступности.

Александр Шеметюк:

Большое внимание в новом учреждении уделяется именно созданию безбарьерной среды, то есть для физически ослабленных лиц. В частности для детей с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Мы находимся у лифтового подъемника, предназначенного для того, чтобы эти дети могли беспрепятственно передвигаться между этажами учреждения. И тактильная плитка присутствует. Кабинеты информатики и иностранных языков, спортивный и хореографический залы, сенсорная комната, бассейн – начинка придется по вкусу малышам.

Бассейн имеет свои конструктивные особенности. Пришлось делать монолитные перекрытия, сама чаша бассейна тоже имеет особенности – гидроизоляция и оборудование. Строительство детского сада – начальной школы завершается. Уже вырисовываются очертания будущих кабинетов. Теперь дело за отделкой и сборкой мебели. Все строительные материалы белорусского производства.

Дмитрий Совпель, заместитель директора филиала «Стройтрест № 33»:

Остались работы по благоустройству. Строительство стадиона, дорожки, игровые площадки детские, теневые навесы, ограждения, малярные работы отделочные и спецработы.