Есть даже кабинет информатики и бассейн. Посмотрите, какой детский сад-школу построили в Кобрине
Новости Беларуси. Один из важнейших пунктов новой редакции Конституции – это сохранение социальных гарантий для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальную ответственность государства перед обществом можно смело назвать брендом Беларуси. Создание современной инфраструктуры для самых маленьких жителей нашей страны – только в Брестской области в 2022 году откроется сразу четыре дошкольных учреждения почти для 1 500 детей.
Подробнее Кристина Протосовицкая.
Кобрин – четвертый по величине райцентр в Брестской области с населением свыше 50 тысяч человек. Несмотря на наличие 13 детских садов, многие группы переполнены, а родителям зачастую приходится возить ребенка через весь город.
«Мы очень рады». В Кобрине завершается строительство детского сада почти на 500 мест – читайте здесь.
Александр Шеметюк, начальник отдела по образованию Кобринского райисполкома:
Есть проблема в городе Кобрин именно с местами для воспитанников дошкольных учреждений образования. Многие группы переполнены. То есть ввод этого учреждения позволит снизить, значительно снизить нагрузку на дошкольные учреждения образования.
Строительство нового комплекса, который включает детский сад и начальную школу, решает также проблему шаговой доступности.
Александр Шеметюк:
Большое внимание в новом учреждении уделяется именно созданию безбарьерной среды, то есть для физически ослабленных лиц. В частности для детей с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Мы находимся у лифтового подъемника, предназначенного для того, чтобы эти дети могли беспрепятственно передвигаться между этажами учреждения. И тактильная плитка присутствует.
Кабинеты информатики и иностранных языков, спортивный и хореографический залы, сенсорная комната, бассейн – начинка придется по вкусу малышам.
Бассейн имеет свои конструктивные особенности. Пришлось делать монолитные перекрытия, сама чаша бассейна тоже имеет особенности – гидроизоляция и оборудование.
Строительство детского сада – начальной школы завершается. Уже вырисовываются очертания будущих кабинетов. Теперь дело за отделкой и сборкой мебели. Все строительные материалы белорусского производства.
Дмитрий Совпель, заместитель директора филиала «Стройтрест № 33»:
Остались работы по благоустройству. Строительство стадиона, дорожки, игровые площадки детские, теневые навесы, ограждения, малярные работы отделочные и спецработы.
Детский сад – начальная школа откроется уже в новом учебном году. Аналогичный проект завершают в Столине. Также новые дошкольные учреждения на 240 мест откроются в Жабинке и Пинске. Здесь используют проект детского сада, встроенного в жилой дом.