«Мы очень рады». В Кобрине завершается строительство детского сада почти на 500 мест

Новости Беларуси. Один из важнейших пунктов новой редакции Конституции – это сохранение социальных гарантий для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальную ответственность государства перед обществом можно смело назвать брендом Беларуси. Создание современной инфраструктуры для самых маленьких жителей нашей страны – только в Брестской области в 2022 году откроется сразу четыре дошкольных учреждения почти для 1 500 детей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый детский сад – начальная школа расположился в одном из самых молодых районов Кобрина. Дома здесь растут буквально как грибы после дождя. И в основном сюда переезжают молодые семьи с маленькими детьми.

Юной жительнице Кобрина Эмилии исполнилось три года. Родители уже подбирают малышке детский сад. Семья вот-вот получит ключи от одной из квартир в новостройке. С учетом того, что скоро подрастет и двухмесячная Элина, выбор делают в пользу удачной комбинации сад – начальная школа.

Виктория Баранчук, жительница Кобрина:

Обе пойдут в один и тот же садик, если места, конечно, останутся. Мы очень рады, что нам тут построила администрация города детский садик. Мы туда, наверное, пойдем. Надеюсь, по крайней мере.