«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях

Новости Беларуси. Лозунги и технологии цветных революций как под копирку, а теперь идут дальше – в сознание белорусов хотят импортировать псевдогероев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лозунги и технологии цветных революций как под копирку, а теперь идут дальше – в сознание белорусов хотят импортировать псевдогероев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Равняться на известных и уважаемых исторических деятелей уличные хейтеры не хотят, а белорусских прототипов Бандеры и Шухевича история не помнит. Поэтому стряпают героев нового времени.
Кого сватают в герои? Разбирался Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Городской асфальт остывает от летнего солнца, а столичные улицы – от разрушительных идей некоторых горячих голов. Осень – время диалога, время говорить, слушать, слышать. Такая вот пора плюрализма мнений. Это «Политика «без галстуков» и купюр».