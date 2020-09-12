«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях

Новости Беларуси. Лозунги и технологии цветных революций как под копирку, а теперь идут дальше – в сознание белорусов хотят импортировать псевдогероев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Равняться на известных и уважаемых исторических деятелей уличные хейтеры не хотят, а белорусских прототипов Бандеры и Шухевича история не помнит. Поэтому стряпают героев нового времени. Кого сватают в герои? Разбирался Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.