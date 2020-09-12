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«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях

12 сентября 2020 21:43
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Новости Беларуси. Лозунги и технологии цветных революций как под копирку, а теперь идут дальше – в сознание белорусов хотят импортировать псевдогероев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях-1

Равняться на известных и уважаемых исторических деятелей уличные хейтеры не хотят, а белорусских прототипов Бандеры и Шухевича история не помнит. Поэтому стряпают героев нового времени.

Кого сватают в герои? Разбирался Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.

«Политика «без галстуков» и купюр». Мнение Евгения Пустового о псевдогероях-4

Евгений Пустовой, корреспондент:
Городской асфальт остывает от летнего солнца, а столичные улицы – от разрушительных идей некоторых горячих голов. Осень – время диалога, время говорить, слушать, слышать. Такая вот пора плюрализма мнений. Это «Политика «без галстуков» и купюр».

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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