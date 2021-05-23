Евгений Пустовой: «Это не самолёт сел – это в очередной раз в лужу сели наши коллаборанты»

Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.