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Евгений Пустовой: «Это не самолёт сел – это в очередной раз в лужу сели наши коллаборанты»

23 мая 2021 18:45
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Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Евгений Пустовой: «Это не самолёт сел – это в очередной раз в лужу сели наши коллаборанты»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Авиавояж из Южной Европы в Литву блогозмагар совершал в компании девушки из «Белсата». Не бедствуют они там. И вот эта коллега сфотографировала его в нашем аэропорту, а Мотолько выложил в общий доступ. Задержать фигуранта дела о массовых беспорядках было делом чести и техники. Слили его свои же. Зачем?

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Евгений Пустовой:
Вот вам и управляемая демократия. Это если они со своим штабными крысами так поступают, то что для них рядовые змагары? Светка-марионетка уже высказала ультиматум по суфлеру.

Евгений Пустовой: «Это не самолёт сел – это в очередной раз в лужу сели наши коллаборанты»-4

Светлана Тихановская:
Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс точно таким же рейсом. Мы виделись с Романом Протасевичем в Греции, он фотографировал наш рабочий визит.

Евгений Пустовой:
Моя рекомендация: не летайте, Светлана. А то вдруг Латушко договорится и вас сбросит как балласт с этого беглого, продажного Олимпа. Хотя это не самолет сел – это в очередной раз в лужу сели наши коллаборанты. А исторический опыт подсказывает: предатели с удовольствием идут на сделку со следствием. С совестью они уже давно договорились. Кстати, Протасевич вез всякие сувениры для Путило. Степа, приезжай. Подарок тебя ждет. Адрес ты знаешь. Встретим с песней.

# Национальная безопасность # общество # Евгений Пустовой # Игорь Позняк # Антон Мотолько # Илья Бегун # Николай Щекин # Роман Протасевич # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Фотофакт

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