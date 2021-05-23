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Алексей Авдонин: «Ситуация с Протасевичем – это яркий итог всех змагаров»

23 мая 2021 17:58
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Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

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Алексей Авдонин: «Ситуация с Протасевичем – это яркий итог всех змагаров»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Получается, в польском рассаднике беломайдана стучать умеют не только по клавиатуре, но еще и друг на друга. Они там ведра с деньгами не поделили. Или у идола мятежа аппетит проснулся, нужны новые сакральные жертвы? Бей своих.

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Алексей Авдонин: «Ситуация с Протасевичем – это яркий итог всех змагаров»-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Ситуация с Протасевичем – это яркий итог всех змагаров, которые предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Необратимость наказания была, есть и будет. Беларусь трансформировалась и готова проводить очень тонкую политику в отношении своих врагов. Ну, а сам Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов, которые разгорелись в этой банде, в первую очередь из-за неуспешности, нереализации цветной революции в 2020 году в Беларуси. Естественно, сейчас внутри их формирований идет поиск врагов – поиск тех, кто будет «козлом отпущения». Протасевич выступил первым врагом, первым, кого они «слили» в рамках своей внутренней борьбы. Дальше, скорее всего, будет еще интереснее.

# Национальная безопасность # общество # Роман Протасевич # Евгений Пустовой # Алексей Авдонин # Игорь Позняк # Фотофакт

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