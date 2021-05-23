Алексей Авдонин: «Ситуация с Протасевичем – это яркий итог всех змагаров»

Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.
Илья Бегун про арест Романа Протасевича для оппозиции: «Ничего страшного для них не произошло абсолютно, кроме одного нюанса: Рома знает очень много»
Евгений Пустовой, СТВ:
Получается, в польском рассаднике беломайдана стучать умеют не только по клавиатуре, но еще и друг на друга. Они там ведра с деньгами не поделили. Или у идола мятежа аппетит проснулся, нужны новые сакральные жертвы? Бей своих.
Николай Щекин: спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную жертву
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Ситуация с Протасевичем – это яркий итог всех змагаров, которые предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Необратимость наказания была, есть и будет. Беларусь трансформировалась и готова проводить очень тонкую политику в отношении своих врагов. Ну, а сам Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов, которые разгорелись в этой банде, в первую очередь из-за неуспешности, нереализации цветной революции в 2020 году в Беларуси. Естественно, сейчас внутри их формирований идет поиск врагов – поиск тех, кто будет «козлом отпущения». Протасевич выступил первым врагом, первым, кого они «слили» в рамках своей внутренней борьбы. Дальше, скорее всего, будет еще интереснее.