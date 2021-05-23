Психолог об Анне Бонд: не может ли быть, что гражданская позиция у неё тоже напрокат?

В случае Анны Бонд всего этого нет, и складывается ощущение, что человек из этого аккаунта вообще себе не принадлежит. Это больше напоминает историю про то, когда социальная сеть становится индивидуальной площадкой, с которой блогер пытается повыгоднее продавать себя, условно говоря. Анна же примеряет на себя образ человека, который берет от жизни все, и создает ощущение абсолютной легкости бытия. Но в этих картинках с намеком на эпоху Ренессанса нет личности. Там человек скорее несет функцию манекена из мира соцсетей, на фоне которого подаваемый контент должен смотреться максимально привлекательно.

Алена Дзиодзина, психолог: В контексте своего блога Анна Бонд – это не человек, это профессия. Нередко аккаунты блогеров представляют собой некий персональный уголок, где люди предлагают другим понаблюдать за их личностью, разделить с ними какие-то важные события из их жизни, поразмышлять о чем-то глубоком.

Алена Дзиодзина:

Напомню, что аккаунт ведет человек с образованием режиссера, пиарщика и менеджера. Это стоит учитывать, размышляя о том, что такое Анна Бонд. Ее блог опирается на самых базисных человеческих потребностях: пить, есть, отдыхать и ржать. Его контент не отягощен какой-то глубокой интеллектуальной нагрузкой, где аудитории приходилось бы размышлять. Но, как бы игриво ни колыхались кудри на ветру, это очень быстро приедается, поэтому Анна сознательно совершает действия, побуждающие людей говорить о ней. Блогеру, чтобы быть популярным, нужно каждый раз чем-то удивлять, подкидывать что-то новое, быть разным. Когда охваты падают и ничего интересного не происходит, можно выложить видео, например, на тему политики, если это способно вызвать резонанс и отклик.

Алена Дзиодзина:

Даже когда Анна берется рассуждать на какие-то серьезные политические темы, ее устами это выглядит так, чтобы аудитория смогла умственно отдохнуть, выпустить какие-то эмоции, которые у людей накопились. Например, когда она делает попытку комментировать мнение Сереги о ситуации в Беларуси, ее аргументация тоже звучит в жанре «ой, все». В том отрывке, о котором она говорит, Сергей Пархоменко – прошу заметить, политолог по образованию – предлагает посмотреть на ситуацию гораздо шире, чем в рамках события одной страны. С точки зрения политологии размышления Сергея грамотны и справедливы. Но что же на это предлагает сделать Анна – поразмышлять, аргументировано оспорить? О боже, нет. Обидеться. Выплеснуть все чувства в комментариях, излить душу и не вытирать за собой. Ну, как раз то, зачем некоторые люди и приходят в интернет.

Однако, учитывая то, что блог становится индивидуальной площадкой, с которой Анна продает себя, то не может ли быть так, что гражданская позиция у нее тоже напрокат?