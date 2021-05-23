Илья Бегун про арест Романа Протасевича: ничего страшного для оппозиции не произошло абсолютно, кроме одного нюанса — Рома знает очень много
Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.
Игорь Позняк:
Жень, что там за история с фото?
Евгений Пустовой, СТВ:
Как говорил известный советский сценарист и писатель Василий Песков, фотография – это самый демократический вид искусства. Я думаю, невероятно демократический. В таких случаях говорят «финал», или «фатум», или «приключение невероятных». Или просто закат экстремистской карьеры Романа Протасевича. Именно он, сидя в небольшом и уютном офисе, призывал сердобольных белорусов к незаконным выходкам в прозябшие ноябрьские дни. Шатать режим.
Евгений Пустовой:
Это он сочинял или редактировал фейки про беспредел, про нечеловеческие условия в Беларуси. Это он писал инструкции, как блокировать железную дорогу и грамотно буллить силовиков и всех неугодных для «неверагодных». Тяжелая это работа, поэтому террорист блогосферы решил отдохнуть. Те, кто ему поверил, «отдыхают» в определенных местах, а герой сетевой революции, не парясь, парился на лучших курортах Европы.
Евгений Пустовой:
Может, на ровный загар этого парнишки в маске никто бы и не обратил внимание. Пограничники точно это лицо протестов не узнали бы. Да, в списках лиц, которым запрещен въезд или выезд из страны, Протасевича нет. Зато у него есть друзья. С такими друзьями и врагов не надо.
Евгений Пустовой:
Авиавояж из Южной Европы в Литву блогозмагар совершал в компании девушки из «Белсата». Не бедствуют они там. И вот эта коллега сфотографировала его в нашем аэропорту. А Мотолько выложил в общий доступ. Задержать фигуранта дела о массовых беспорядках было делом чести и техники. Слили его свои же. Зачем?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Классика поведения маргинальной оппозиции, когда становится слишком много ртов и так мало денег, сливают тех, кто наименее важны. Уже даже оппозиционные каналы, часть из них экстремистские, признали, что администрирование канала, который возглавлял Протасевич, на сегодняшний момент уже передано другим людям. То есть ничего страшного для них не произошло абсолютно, кроме одного нюанса: Рома знает очень много. И настолько глупое инфантильное поведение Антона Мотолько не более чем подставило человека. Поэтому все, что можно сказать: Антон Мотолько – это глупая крыса, которая, по сути, сейчас сольет остатки всего того, что у них там осталось.