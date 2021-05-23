Илья Бегун про арест Романа Протасевича: ничего страшного для оппозиции не произошло абсолютно, кроме одного нюанса — Рома знает очень много

Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Игорь Позняк:

Жень, что там за история с фото? Евгений Пустовой, СТВ:

Как говорил известный советский сценарист и писатель Василий Песков, фотография – это самый демократический вид искусства. Я думаю, невероятно демократический. В таких случаях говорят «финал», или «фатум», или «приключение невероятных». Или просто закат экстремистской карьеры Романа Протасевича. Именно он, сидя в небольшом и уютном офисе, призывал сердобольных белорусов к незаконным выходкам в прозябшие ноябрьские дни. Шатать режим.

Евгений Пустовой:

Это он сочинял или редактировал фейки про беспредел, про нечеловеческие условия в Беларуси. Это он писал инструкции, как блокировать железную дорогу и грамотно буллить силовиков и всех неугодных для «неверагодных». Тяжелая это работа, поэтому террорист блогосферы решил отдохнуть. Те, кто ему поверил, «отдыхают» в определенных местах, а герой сетевой революции, не парясь, парился на лучших курортах Европы. Евгений Пустовой:

Может, на ровный загар этого парнишки в маске никто бы и не обратил внимание. Пограничники точно это лицо протестов не узнали бы. Да, в списках лиц, которым запрещен въезд или выезд из страны, Протасевича нет. Зато у него есть друзья. С такими друзьями и врагов не надо.

Евгений Пустовой:

Авиавояж из Южной Европы в Литву блогозмагар совершал в компании девушки из «Белсата». Не бедствуют они там. И вот эта коллега сфотографировала его в нашем аэропорту. А Мотолько выложил в общий доступ. Задержать фигуранта дела о массовых беспорядках было делом чести и техники. Слили его свои же. Зачем?