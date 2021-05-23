Какой идеальный возраст для рождения первенца? Мнение акушера-гинеколога

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Если взять средний возраст матерей, которые рожали в 2000-м, то это 23 года. Сейчас практически 27 лет. Разница более, чем три года. Возраст впервые беременной женщины составил столько, а повторно беременные старше 31 года. Безусловно, мы от этого никуда не денемся, тенденция отложенного материнства, к сожалению, пришла и к нам. Чем это плохо? Когда женщина рожает в 20-25 лет, то она еще не обременена грузом различных заболеваний, ее репродуктивная сфера работает четко и слаженно.

Когда мы это все откладываем на потом, решаем свои социальные проблемы (трудоустройство, получение профессии, начать жить, обжиться). Естественно, когда женщина подходит к своему первому материнству, это уже более старший возраст. Такая тенденция будет, наверное, и дальше продвигаться. Простой пример: Ф. М. Достоевский «преступление и наказание», старуха-процентщица имела возраст 40-50 лет, тогда в 40-50 уже были старыми. Сейчас проблема возраста и старости ушла далеко вперед – практически в два раза. Безусловно, репродуктивный возраст в настоящее время до 49 лет. Но я думаю, что со временем и такие горизонты будут нами постигнуты. Недавно в нашем центре родила женщина, которой делали ЭКО в Украине, возраст у нее был 49 лет.