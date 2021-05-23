Директор РНПЦ «Мать и дитя» назвал самые сложные операции, которые проводятся в центре

Ольга Коршун, ведущая: В РНПЦ «Мать и дитя» проводились и проводятся сложные, уникальные операции. Расскажите о самых ярких случаях в этой сфере. Возможно, уже в 2021 году провели какие-то операции с пометкой «впервые» в нашей стране?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»: РНПЦ является головным учреждением, которое и предназначено разрабатывать какие-то новые методики, операции. В дальнейшем претворять их в жизнь, учить других людей это делать. Одна из таких серьезных тем, над которой мы сейчас работаем, это и научно-исследовательская работа. Есть такие сложные случаи, когда плацента (детское место, через которое питается ребенок) врастает в структуру мышцы матки, в миометрий. Эти операции сопровождаются достаточно большим риском при родоразрешении, как большими кровопотерями со стороны матери, так и со стороны ребенка эти массивные кровопотери тоже могут приводить к определенным негативным последствиям. Поэтому эти операции считаются достаточно сложными и уникальными, наш центр со всей республики берет таких пациенток на себя. Мы оказываем им помощь совместно с РНПЦ «Кардиология», в последнее время с использованием рентгенэндоваскулярных методик. Эти методики позволяют минимизировать кровопотерю, облегчить труд хирурга. На выходе из этой исследовательской и научной работы у нас будут и методические рекомендации, и определенное внедрение. Безусловно, на данный момент это одни из самых сложных и уникальных операций, проводимых в нашем центре.

Ольга Коршун: РНПЦ «Мать и дитя» – флагман передовых технологий. Ваше медицинское учреждение единственное в стране, где проводят внутриутробное переливание крови младенцу. Это очень сложная и опасная операция, но она действительно спасает жизнь еще совсем маленькому человеку. А еще какие-то пороки можно исправлять при внутриутробном вмешательстве?

Сергей Васильев:

Кордоцентез (внутриутробное переливание крови) – это не единственная операция, которая делается. Фетоскопически у нас выполняются еще и лазерокоагуляции сосудов при фето-фетальном синдроме трансфузионном, то есть когда есть двойня, когда они питаются из одной плаценты, у них есть шунтирующие между собой сообщающиеся сосуды. Они выполняют патологическую функцию, когда происходит сброс крови от одного ребенка к другому. В результате один страдает.

Если отмотать 5-10 лет назад, то исходы при таких беременностях были не очень хорошие. Нынешняя методика фетоскопических операций позволяет коагулировать эти сосуды и повысить до 70 % благоприятный исход многоплодной беременности. В перспективе планируем (прорабатываем методики операций) открыть даже отделение фетальной хирургии, где будем выполнять операции на плоде при патологиях и нарушениях развития мочеполовой системы, определенных пороков сердца и других патологических состояний этих деток. Это позволит им минимально испытывать те негативные моменты особенностей развития, внутриутробно пролонгировать эту беременность. Как исход – с более хорошими результатами получать таких деток.