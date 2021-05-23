Николай Щёкин: спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную жертву

Новости Беларуси. Сейчас борт, который экстренно посадили в Национальном аэропорту, готовится к вылету в сторону Вильнюса в сопровождении белорусских истребителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Среди тех, кто был на борту – это 123 пассажира – был и Роман Протасевич. Радикал, один из создателей экстремистских Telegram-каналов и проходящий по делу о массовых беспорядках в Беларуси.
Илья Бегун про арест Романа Протасевича для оппозиции: «Ничего страшного для них не произошло абсолютно, кроме одного нюанса: Рома знает очень много»
Евгений Пустовой, СТВ:
Получается, в польском рассаднике беломайдана стучать умеют не только по клавиатуре, но еще и друг на друга. Они там ведра с деньгами не поделили. Или у идола мятежа аппетит проснулся, нужны новые сакральные жертвы? Бей своих.
Николай Щекин, философ:
Последние несколько недель образовался какой-то вакуум вокруг Республики Беларусь, тишина. На мой взгляд, просто необходим был повод. Повод очень простой. Кстати, после посадки самолета, ровно через восемь минут, так названная гражданка Тихановская уже выложила в своем блоге, что там есть Протасевич. Понимаете, через восемь минут. Это говорит о том, что уже были готовы. Мне кажется, что спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную жертву.
Посмотрите, через полчаса МИД Литовской республики заявил, потом МИД Австрии, потом МИД ФРГ и сейчас Европарламента, ЕС. Речь даже не о том, что выходной день – они же долго раскачиваются, мы же знаем их систему. И те фотографии, которые появились через пару минут после того, как самолет только сел на полосу, от Мотолько появились фотографии уже Протасевича, когда он вылетал из Афин, и комментариев несколько – это о многом говорит. Поэтому это сакральная жертва. Сейчас начнется давление на Беларусь по всем форматам. Вы знаете, это как раз по-змагарски, ведь они же сами по себе предатели, и они предают таких же, как они сами. Неделю назад Тихановская летела тем же рейсом практически над территорией Республики Беларусь. Все найдут свое, скажем так, логическое завершение, за все будут расплачиваться.