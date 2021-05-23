Николай Щёкин: спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную жертву

Николай Щекин, философ:

Последние несколько недель образовался какой-то вакуум вокруг Республики Беларусь, тишина. На мой взгляд, просто необходим был повод. Повод очень простой. Кстати, после посадки самолета, ровно через восемь минут, так названная гражданка Тихановская уже выложила в своем блоге, что там есть Протасевич. Понимаете, через восемь минут. Это говорит о том, что уже были готовы. Мне кажется, что спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную жертву.

Посмотрите, через полчаса МИД Литовской республики заявил, потом МИД Австрии, потом МИД ФРГ и сейчас Европарламента, ЕС. Речь даже не о том, что выходной день – они же долго раскачиваются, мы же знаем их систему. И те фотографии, которые появились через пару минут после того, как самолет только сел на полосу, от Мотолько появились фотографии уже Протасевича, когда он вылетал из Афин, и комментариев несколько – это о многом говорит. Поэтому это сакральная жертва. Сейчас начнется давление на Беларусь по всем форматам. Вы знаете, это как раз по-змагарски, ведь они же сами по себе предатели, и они предают таких же, как они сами. Неделю назад Тихановская летела тем же рейсом практически над территорией Республики Беларусь. Все найдут свое, скажем так, логическое завершение, за все будут расплачиваться.