Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

Новости Беларуси. На вооружении белорусской армии – современные и мощные боевые единицы. Постоять за себя сможем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно

Президенту показывают работу реактивной системы залпового огня. Решение было принято: усилить гродненское направление, в том числе и дивизионом «Полонез». Одна из самых известных разработок белорусского ВПК. Систему на вооружение приняли в 2016-м. Поражать объекты установка позволяет в радиусе до 300 километров.

А это кадры из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Она в маршруте Президента. Александру Лукашенко показывают возможности отделения.