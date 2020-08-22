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Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно

22 августа 2020 17:44
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Новости Беларуси. На вооружении белорусской армии – современные и мощные боевые единицы. Постоять за себя сможем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Если нарушают госграницу, реагируем без предупреждения. О чём говорил Президент с министром обороны на полигоне под Гродно

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-1

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-3

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-5

Президенту показывают работу реактивной системы залпового огня. Решение было принято: усилить гродненское направление, в том числе и дивизионом «Полонез». Одна из самых известных разработок белорусского ВПК. Систему на вооружение приняли в 2016-м. Поражать объекты установка позволяет в радиусе до 300 километров.  

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-8

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-10

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-12

А это кадры из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Она в маршруте Президента. Александру Лукашенко показывают возможности отделения.  

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-15

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-17

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-19

Здесь готовят не только танкистов, но и саперов, разведчиков, роту радиационно-химической и биологической защиты. Это тот комплект, который готов к выполнению боевой задачи в любую секунду.   

Эту военную технику показали Александру Лукашенко на полигоне под Гродно-22

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Виктор Хренин # Фотофакт

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