Хирург на митинге в Гродно: «Я не понимаю, что мешает жить в этой стране и кому нужны эти забастовки?»

Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они против конфликтов в обществе и туманных перемен, они хотят просто спокойно жить и трудиться в суверенной стране под цветами своего государственного флага. Очень искренние и эмоциональные моменты дня – в репортаже Галины Буро. В этих лозунгах нет угроз или психологического давления, нет провокационных фраз и антигосударственных кличей. Здесь никого не обвиняют и не навязывают свою точку зрения с напором обезумевших фанатиков. На площади собрались люди разных возрастов и профессий. Всем есть что сказать. Ведь в их стране сегодня пытаются поссорить семьи, разрушить все то, что кропотливо строили 26 лет. «Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

Александр Черний пришел на митинг вместе с супругой. Мужчина – врач отделения хирургии областной больницы, всю жизнь проработал в здравоохранении. На его глазах медицина в Беларуси крепла и выходила на европейский уровень. Поэтому не смог остаться равнодушным, видя как сегодня работники учреждений и предприятий выходят на забастовки.

А Оганез Овсепян и вовсе еще в 90-е годы переехал в Беларусь из Армении, бежал от военных конфликтов, обрел под Гродно свой островок мира и счастливой жизни. Открыл свое дело, стал фермером.

Оганез Овсепян, фермер:

Я фермер, приехал по собственной инициативе. За страну, за единение, Беларусь у нас прекрасная страна, мы интернациональный народ, друзья. Самая великолепная страна во всех отношениях. Я за страну, за Президента. Я поддерживаю то, что у нас есть.

И таких, для кого Беларусь стала вторым домом, здесь десятки – украинцы, россияне, грузины – им есть с чем сравнить. Но все же больше всего на площади белорусов: коренных гродненцев, жителей больших и малых городов, тружеников села. Они ждали этот митинг, потому что не могли равнодушно смотреть, как у них пытаются украсть уверенность в завтрашнем дне. Вот они – эмоции дня.