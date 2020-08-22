Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали»

Очевидно, сейчас нашу страну пытаются разделить, а это неминуемо приведет к гибели того независимого государства, которое все вместе строили почти три десятилетия.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 августа принял участие в митинге в центре Гродно, куда он направился после встречи с депутатами областного Совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране: и в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим заканчивать.

Как бы кому-то не нравилось, надо выявить – аккуратно, не толпами – аккуратно выявить всех подстрекателей, провокаторов.