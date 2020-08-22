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Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали»

22 августа 2020 14:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 августа принял участие в митинге в центре Гродно, куда он направился после встречи с депутатами областного Совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Очевидно, сейчас нашу страну пытаются разделить, а это неминуемо приведет к гибели того независимого государства, которое все вместе строили почти три десятилетия.  

Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране: и в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим заканчивать.  

Как бы кому-то не нравилось, надо выявить – аккуратно, не толпами – аккуратно выявить всех подстрекателей, провокаторов.  

Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали»-4

Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали»-6

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# Массовые беспорядки # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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