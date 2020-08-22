Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»

Очевидно, сейчас нашу страну пытаются разделить, а это неминуемо приведет к гибели того независимого государства, которое все вместе строили почти три десятилетия. Потому самое время отбросить эмоции и с холодной головой оценить происходящее.